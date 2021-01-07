校產變家產！私校董事輪流領百萬年薪　教育部擬修法：僅1名可支薪

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

私校董事會的董事長、董事、監察人皆可領薪水，卻有不少私校董事會是指派人頭，或由親友輪當領好領滿。教育部近期公告修法草案，未來只有董事長或1名董事可支薪，其餘董事及監察人將均不可支薪。

依教育部現行規定，限制全年總報酬1000萬元上限，但許多私校董事把校產當家產，董事長、董事及監察人每人月領10幾萬元。根據教育部修正草案，私校將不得置支領報酬之專任監察人；置支領報酬之專任董事長或董事者，則以1人為限，月薪仍約為13萬6千元，但不得再支領出席費、交通費及其他費用；被列入專案輔導學校，完全不能有支領報酬董事長或董事，亦即現行聘到10名支薪董事的私校，將只剩1人可支薪。

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對此，私校工會理事長尤榮輝表示，專任董事浮濫支領報酬是長久存在問題並為人詬病，尤其許多財務陷入困境的私校董事會仍不知節樽開支，讓社會對私校董事會失去信任。

尤榮輝以大部份由教育部派出的「公益董事」所組成的東方設計大學董事會為例，該校雖然財務極為困難，但108學年度總共10位董事及監察人支領的出席費竟高達119萬，相當不合常理。跟東方設大一樣在108學年度財務狀況亮出4個紅燈的台灣首府大學，已經多年維持二名有給職專任董事，其中一名還是董事長的兒子年領120-156萬高薪，另一名是退休校長，年薪曾高達96萬，其他董事一年領取數萬元不等出席費，台首大107年董事會花費高達539萬元，108年也達217萬，對於財務困難的學校來說，董事會支出都太過浮濫。

對目前專任董事浮濫支領報酬情形將有所改善，尤榮輝給予教育部肯定，但董事會除浮濫支領薪資外，尚有租購奢華高級座車、領取不合理的高額出席費及交通費等問題，建議教育部一併檢討並加以約束。

