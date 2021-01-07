網恐嚇「砍頭」道歉了　范雲原諒對方…籲媒體自律勿激化對立

▲范雲。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中天新聞台換照失敗轉戰網路平台，網友可在線上與新聞台即時互動，但卻有網友在聊天室中恐嚇要把民進黨立委范雲的頭砍下來，她立刻報警處理。事後，范雲7日表示收到網友的道歉信，她可以原諒對方，但也再度呼籲媒體自律。

范雲透過臉書公開網友道歉信，該名網友自白，「本人於109年12月24日在中天新聞聊天室出言不遜『把范雲的頭砍下來』，造成范雲委員諸多不良影響，與社會眾多不良示範及對立，在此向范雲委員及社會大眾致上最深的歉意，未來不會再犯下如此錯誤。」

對於網友的自白，范雲說「個人道歉，我可以原諒」，但再次呼籲各種頻道的媒體自律，不要鼓動民眾使用暴力字眼或是激化對立。這樣只是在傷害台灣社會，希望大家要用愛守護台灣。

其實這並不是范雲第一次遭到網友恐嚇攻擊，早在2018年大選期間她就曾被辱罵「臭婊子」，還揚言要殺她，她也立刻到大安分局報案，但至今快滿一年也沒有任何消息。

范雲曾說，不想以立委的身分去施壓，希望跟一般民眾一樣，坐等大安分局 告知我調查結果。至於上任後遇到的恐嚇，仍會繼續蒐集，一起處理。

▼范雲收到網友道歉信。（圖／翻攝范雲臉書）

