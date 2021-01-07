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一口氣暴增52例！陸本土疫情嚴峻　其中「51例在河北」

▲▼河北、石家莊。（圖／翻攝 央視、新京報）

▲河北疫情嚴重。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委7日通報，1月6日0到24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例63例，其中境外輸入病例11例（上海5例，河北2例，廣東2例，陝西2例），本土病例52例（河北51例，遼寧1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例21例，解除醫學觀察的密切接觸者699人，重症病例較前一日減少1例。

境外輸入現有確診病例280例（其中重症病例4例），無現有疑似病例。累計確診病例4359例，累計治愈出院病例4079例，無死亡病例。

截至1月6日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例485例（其中重症病例13例），累計治愈出院病例82159例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例87278例，無現有疑似病例。累計追踪到密切接觸者915142人，尚在醫學觀察的密切接觸者19582人。

大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者79例（境外輸入8例）；當日轉為確診病例4例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察12例（境外輸入9例）；尚在醫學觀察無症狀感染者423例（境外輸入244例）。

河北省衛健委發布消息，2021年1月6日0到24時，河北省新增51例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告50例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告1例（為無症狀感染者轉為確診病例）。新增2例境外輸入確診病例。無新增死亡病例，無新增疑似病例。

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