學生拒讓座...遭阿伯怒罵「敗類」！1原因風向反轉　中一中回應了

▲中一中學生書包放座位，遭阿伯逼讓座嗆敗類扭打成一團。（圖／客運業者提供）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

台中一輛公車4日傍晚發生一起讓座糾紛，一名就讀台中一中的男學生，在車上被一名阿伯要求讓座，拒絕對方後卻慘遭對方出言辱罵敗類、拉扯，而警方獲報後也立即到場處理。不過，事後又有網友指出是該名學生先用書包佔位等語。對此，台中一中也做出回應。

回顧整起事發經過，當時男學生坐在靠近公車後門的座位，疑似用書包佔位，一名中年男子上前要求學生讓座，但遭到男學生拒絕，雙方隨即爆發衝突，該中年男子更出手拉扯學生，2人扭打成一團，男學生的口罩還被男子給扯下。

台中一中表示，學校針對這次公車讓座事件，當天就已掌握狀況，並啟動學生關懷與輔導作為，也在昨天對個案進行訪談、給予機會教育、加強乘車禮貌等部分。

此外，面對網友排山倒海的批評聲浪，校方也強調，目前流傳影像文字並非事件全貌，請網友們停止不理性留言，今天也會再找孩子聊聊，了解學生情況。

另外，這起事件發生之後，學生方面並未提告，而由於阿北下公車後未搭乘其他交通工具離去，不好追蹤，警方目前正等待悠遊卡公司回覆，以及調閱沿途監視器，屆時若找到人，將通知到案。

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