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「太害怕老公的腳！」24歲正妹閃婚5天就離家出走…除非給87萬

▲▼夫妻結婚5天就離婚。（圖／翻攝自安徽電視台）

▲兩人結婚照。（圖／翻攝自安徽電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

山西男子小閆和妻子小雨（均為化名）2020年4月經人介紹相識，4個月後就登記結婚，幾天後辦了婚禮。可是，婚後5天回娘家時，新娘就再也沒有回來。此後小閆三番五次去岳母家，勸妻子回家。對此，小雨回應，丈夫要給她20萬人民幣（約新台幣87萬元），才願意回，「太害怕他的腳了。」

據《安徽電視台》報導，小閆和妻子小雨都24歲，男方母親控訴，回門的時候小雨就不對勁，因為她把存摺拿走了。

此後小閆三番五次去岳母家，目的是將小雨叫回來。此時岳父母又提出了一個要求，讓女婿家再拿出20萬（人民幣，下同）才行。對此，小閆家並沒有同意，此後兩家鬧僵了。

近日，小雨的母親現身回應，她說女兒已經外出打工了，隨後透露女兒回娘家的秘密。原來結婚當晚，小雨就給母親打了電話，說害怕不敢看小閆的腳，當晚就要回娘家，還是在母親的勸說下才等了幾天。

▲▼夫妻結婚5天就離婚。（圖／翻攝自安徽電視台）

▲小閆希望妻子回家。（圖／翻攝自安徽電視台）

回門時，女方父母見到，小閆腳大拇指有缺失，相鄰的腳趾更長歪了。他們覺得結婚前小閆家隱瞞了這件事，自己家受騙了，怒斥對方騙婚。

對此，小閆承認自己腳天生有缺陷，但之前在手機上已跟小雨說過，「自己的腳有問題，但不影響生活和工作。」當時，小雨表現得一點也不介意。對此，女方父母強調，當時他只是說有小問題，說話避重就輕，女兒根本就沒想到有多嚴重。

兩家為錢爭執不休，導緻夫妻之間的矛盾越來越深。不過，小雨直截了當地說，「給錢就回去過，不給就不過。」小閆回應，婚前，自己家已經給了對方聘金大概20萬，現在真的拿不出那麼多錢了。

最後，雙方達成一致，只在一起5天的婚姻到此結束。

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