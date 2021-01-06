看A片「瞬間猝死螞蟻咬下體」　英籍男詭死原因出爐

▲一名英國籍男子在家手淫太過興奮致死，下體還慘遭螞蟻攻擊，對此死因出爐「心因性休克」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

1名補習班任教的英國籍男子去年11月被發現陳屍在台北租屋處，而詭異的是，其遺體被發現時，下半身赤裸，且生殖器上還全是密密麻麻的小咬痕，甚至還有滲血的情形，而英男的電腦頁面則停留在知名情色網站。菲律賓籍妻子年初來台處理後事，檢察官傳她出庭並告知她死因鑑定為「心因性休克」，她表示沒有意見並將遺體火化帶回菲國。

據悉，這名年約50歲英籍男子獨自在台北租屋，而他的妻子則住在菲律賓。去年11月12日英男補習班同事發現他遲遲未前來上班，也一直連繫不到人，遂聯絡其房東前往租屋處查看。未料，開門之後卻發現英男已成為一具冰冷的屍體。

英男死法詭異，檢警初步研判，當時天氣變化劇烈，英男邊看色情影片邊手淫，由於過程中太過刺激，所以才會造成猝死，而下體滲血則被懷疑是因為摩擦用力過激所致；但經法醫調查驗屍之後發現，英男的生殖器上有諸多細小的螞蟻咬痕，故認為他應該是糖尿病患者，脫褲手淫時，引發心血管疾病休克而死。

他的妻子得知丈夫死訊，自菲律賓搭機來台，比照目前疫情規定外籍人士奔喪只要跟地方政府申請，並在入境第二天採檢，陰性後就可外出奔喪。完成檢疫程序後，妻子前往北檢領取「相驗屍體證明書」，對丈夫死因為「心因性休克」，並無多做表示，並也前往台北市立第二殯儀館安排遺體火化帶回菲律賓。

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