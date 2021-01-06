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冠名手機爆資安風險　台灣大：將全面召回Amazing A32

▲台灣大宣布召回有資安疑慮的Amazing A32，示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣大宣布召回有資安疑慮的Amazing A32，示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／台北報導

台灣大冠名手機爆資安風險！NCC今日表示，根據刑事警察局提供之情資顯示，台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機特定版本內建軟體查有資安疑慮。台灣大也發表聲明，強調會全力協助用戶將手機更新至最新版本，避免資安風險。

AMAZING A32手機成品由台灣大哥大冠名授權品牌來台銷售，NCC日前接獲刑事警察局情資，發現該手機製程中被暗中植入惡意程式，會使不知情的手機使用者變成詐騙集團的人頭。

NCC說明，消費者購買並使用手機時，詐騙集團可利用該手機門號向遊戲公司申請遊戲帳號，遊戲公司傳送遊戲認證碼簡訊到該門號時，簡訊同時回傳給詐騙集團並申辦完成遊戲帳號(即人頭遊戲帳號)後自動刪除；嗣詐騙集團騙取遊戲點數，以海外IP將點數儲值至該人頭遊戲帳號內。

▲▼台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機特定版本內建軟體查有資安疑慮（圖／NCC提供）

▲台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機特定版本內建軟體查有資安疑慮（圖／NCC提供）

台灣大表示，接獲合作廠商「力平國際公司」通知，由其負責生產製造的「Amazing A32」手機，因強化資安防護需全面召回進行安全性軟體升級，接獲通報後，承諾將與「力平國際公司」充分合作，全力協助用戶將手機作業系統升級至最新V2.0版本。

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