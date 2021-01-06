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解放軍緊盯！　美艦2020年穿越台海13次「破14年紀錄」

▲美軍是否即時介入台海衝突，各方都有看法。（圖／Tom H. Lee攝）

▲美軍是否即時介入台海衝突，各方都有看法。（圖／Tom H. Lee攝）

記者任以芳／綜合報導

美國《國家利益》國防作家卡萊布．拉爾森（Caleb Larson）去年發出文章警告，稱美艦2020年航經台海的次數可能打破2016年的12次紀錄。「南海戰略態勢感知計劃」今（6日）釋出統計圖，「指出美國軍艦去年航經台海總共13次，已經創下14年來最高紀錄。」

據陸媒《海峽導報社》指出，卡萊布．拉爾森去年8月曾經發表一篇文章，內文整理出美國軍艦在2019年總共航經台海9次，在2018年只有3次。他當時認為，美國可能在2020年結束之前打破2016年的12次航行記錄，並聲稱「中國」是美軍行動的原因之一，而南海未來將成為「人流量大的地區」，也毫無疑問地可以聽到更多關於美艦過台海、大陸軍演的消息。

▲▼美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號，穿越台灣海峽。（圖／翻攝美國第七艦隊臉書）

▲美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號，穿越台灣海峽。（圖／翻攝美國第七艦隊臉書）

長期追蹤美國軍機、軍艦的北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCS Probing Initiative）在推特釋出統計圖表，美國軍艦去年航經台海的次數為近14年最高，總共13次，打破2016年的12次、2017年的5次、2018年的3次，以及2019年的9次航行記錄。

「南海戰略態勢感知計劃」圖表統計2007年起，歷年來美艦過台海的次數，依次為2007年6次、2008年6次、2009年6次、2010年4次、2011年9次、2012年10次、2013年11次、2014年5次、2015年11次、2016年12次、2017年5次、2018年3次、2019年9次。

對於美艦通過台海，中國外交部發言人汪文斌曾強調，「中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。」美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、挑釁攪局，向台獨勢力發出錯誤信號，嚴重危害台海地區的和平穩定，我們對此表示堅決反對。中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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