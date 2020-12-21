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解放軍又造20艘054A護衛艦　作戰範圍300浬「反美軍介入台海」

▲解放軍海軍的水面艦主力─「054A」型導彈護衛艦，先前該型導彈護衛艦已多次在南海地區跟監外國軍艦。（圖／黃竣民攝）

▲解放軍將再打造20艘054A護衛艦，預期主要針對的就是台海作戰。（圖／黃竣民攝）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍將在打造新一批054A護衛艦，從去年開始就一直在大陸網路社群流傳或是被外媒引用報導，甚至傳出最新批次的數量將達到20艘，讓解放軍的054A護衛艦總數將達到50艘之多。由於054A型護衛艦作戰範圍為300浬，所以研判主要針對的就是台海範圍作戰，尤其是反美軍介入台海更是最重要的目的。

054A型護衛艦全長134公尺，舷寬16公尺，高度：35公尺，吃水5公尺，正常排水量3647噸，最大排水量4053噸，最大航速不低於27節，續航力：不低於4000海浬/18節，自持力不低於15天，動力系統：柴燃聯合動力、四機雙槳、雙舵，可抗12級風，搭載人員170餘人。

根據大陸軍事自媒體《浩漢防務》指出，054A護衛艦採用了先進的武器裝備和艦體的優化設計，實現了資訊共享和武器綜合控制，具有對海、對空、反潛、對岸火力支援等多方面的作戰功能，主要擔負編隊的反潛任務、驅護艦編隊指揮、單獨或協同編隊攻擊敵方大型、中型水面艦艇，協同編隊防空並為登陸作戰提供火力支援、執行海上巡邏、警戒、護航等任務。

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲054A護衛艦的缺點之一，就是航速跟不上全速前進的遼寧號航母。（圖／路透社）

根據《中國時報》分析，054A護衛艦也有不足之處，由於054A護衛艦採用柴油機動力，27節的航速不夠，在之前的模擬實戰演習中，遼寧號航母編隊以全程30節高航速穿越台灣海峽，所有的護航艦艇都是全燃推進的052C/D型驅逐艦，因航速跟不上，不見054A型護衛艦的身影。

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