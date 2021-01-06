「越南女移工」9名接觸者採檢出爐！　莊人祥：懷疑是偽陽性

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

越南在2日晚間宣布新增8例新冠肺炎輸入性病例，其中1例為台灣輸出。發言人莊人祥表示，親密接觸者有9位，包括先生、弟弟和移工，所有人PCR和血清都是陰性，當地還有採檢一次，目前檢驗結果還沒回覆，懷疑是偽陽性機率比較大。

台灣輸出越南個案為34歲越南籍女子，搭乘QH9511號航班，於2020年12月30日抵達芹苴機場，入境後在前江省接受隔離，2021年1月1日的檢測結果呈陽性反應，目前在前江省龍定野戰醫院接受治療。

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莊人祥說，該個案是105年進來台灣，到去年年底12/30回越南前都在台灣，4年間都未曾出國，目前了解到，該名個案有在越南當地機場跟其他越南移工有接觸和談話，當地是8人隔離在一間，但其他7人沒有確診，只有她確診，因此還會再採檢確認。

莊人祥今也更新現況，目前9人採檢都是陰性，越南當地也針對個案再採檢一次，但檢驗結果還沒出來，目前懷疑偽陽性機率比較大。



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