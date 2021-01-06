德國總理梅克爾宣布：封城延長到月底　要求公民「最低限度接觸」

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）宣布封城延長到月底。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）宣布，德國全境封城措施將延長到這個月底，並且將祭出更嚴格的限制措施，藉此控制日益增長的新冠肺炎（COVID-19）感染人數。

根據《路透社》報導，梅克爾與16個聯邦的首長會晤之後，對記者表示，「我們需要更加嚴格的限制人群接觸，要求所有的公民僅維持在最低限度的接觸」。

德國在宣布延長封城之前，從上個月16日起商店幾乎全面歇業，各級學校也停課，除了醫院和販賣民生必需品的超市和藥局仍繼續營業外，公共生活幾乎停擺。封城措施橫跨整個耶誕和新年假期，預計實施到本月10日。

儘管防疫措施堪稱是疫情爆發以來最嚴格，民眾也大多遵守室內戴口罩和保持社交距離的防疫規定，德國的疫情仍無好轉跡象。根據全國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的統計，光是2日一天就新增1萬2690起新冠肺炎確診病例。

▲德國許多地區因疫情嚴重，仍處在封鎖狀態，當地警察與官員協助管理城市秩序。（圖／路透）



商店歇業嚴重衝擊經濟，德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝（Marcel Fratzscher）預期德國將出現一波倒閉潮，失業率也不可避免跟著攀高。

不過，伏拉茲謝強調，為抑制當前的第二波疫情，有必要延長封城令，「太早鬆綁短期可能帶來好處，長期來看對所有人都是傷害」。

歐盟國家去年12月27日同步展開疫苗接種作業，施打德國生技公司BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗，德國至今已有19萬人接種。

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