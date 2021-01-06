日本新增確診4915例、單日76死　雙創新高紀錄

▲日本疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京5日專電

日本新冠肺炎疫情升溫，今天新增確診病例4915例，有76人死亡，皆創新高紀錄。政府防疫分科會會長尾身茂表示，以首都圈為主的地區疫情擴大，已達到應發布緊急事態宣言時機。

日本放送協會（NHK）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本全國今天新增確診4915例（截至日本5日晚間11時50分），通報76人死亡。

新增確診病例當中，東京都1278例，是僅次於去年12月31日新增1337例的第二高紀錄。

死者當中，東京都14人、兵庫縣10人、大阪府與愛知縣各7人、埼玉縣與神奈川縣6人、千葉縣與廣島縣各4人、北海道與熊本縣各3人；京都府、岐阜縣、福島縣及長野縣各2人；奈良縣、櫪木縣、靜岡縣及高知縣各1 人。

到目前為止，日本境內確診病例，包含在機場檢疫查出的確診病例在內共25萬3440例。如果加上豪華郵輪鑽石公主號712例，累計確診25萬4152例。累計染疫病故3769人，包括日本境內確診死亡3756人、鑽石公主號13人。

日本共同社報導，日本政府防疫對策分科會今天召開會議後提出緊急建言表示，首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）疫情已來到有必要提出因應層級4（爆發性感染擴大）對策的階段，建議行政機關、大企業實施遠距上班，力求達到7成。此外，主辦活動有必要加強防疫。

分科會會長尾身茂在記者會上表示，以首都圈為主的地區疫情持續擴大，已來到應發布緊急事態宣言時機。

他強調，即使政府發布緊急事態宣言，也不保證疫情會降溫。如果光是1至2週期間不可能讓疫情降低，有必要提出更強有力防疫對策。

NHK報導，因為首都圈1都3縣在新年的頭3天確診病例未減少，約占全國確診病例當中半數，為了防疫，政府認為有必要發出更強力訊息。

日本政府最快本月7日將針對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言，實施期間為期約1個月。

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