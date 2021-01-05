世界唯一「蘆筍占卜師」…斷言疫情6月停止　去年預測準確率曝光

▲「蘆筍占卜師」帕金頓自稱能用蘆筍預測未來。（圖／翻攝自Twitter／jemima packington）



記者王致凱／綜合報導

英國預言家帕金頓（Jemima Packington）號稱是全球唯一「蘆筍占卜師」，自稱能透過「扔蘆筍」來預知未來。近日，她發表2021年大預言，預測「後疫情時代」的新生活，還點名英國王室將發生「狀況」。但實際拿她去年初的預言與現實做比較，就會發現預言的命中率「相當驚人」。

綜合英國媒體報導，65歲的帕金頓自稱，她能透過將蘆筍拋向空中，再解讀它們落地時的樣子來預測未來，因此又被暱稱為「神秘蔬菜」（Mystic Veg）。帕金頓預言，全球疫情將於2021年6月開始趨緩，但人們再也回不去以前的生活，未來出國旅行將成為「偶爾的選擇」，而氣候變遷將越來越極端，熱帶風暴將越來越頻繁。

她還說，因為這場疫情，全球的人們將變得比以前「更善良和寬容」，各國政府也會更加尊重人民的意願。

帕金頓更預言，英國王室今年將出現「至少2次離婚」，伊莉莎白二世女王可能會宣布退位，而「葛斯」（Gus）將成為2021年新生兒中最常見的名字。

雖然帕金頓自稱「蘆筍占卜」準確率高達75％至90％，但她在2020年做出的預測卻幾乎都「錯得離譜」。帕金頓去年1月宣稱，美國總統川普將連任，又稱英國脫歐會順利進行、體育名人將捲入醜聞、英國王室有新生兒和喪親之痛等，都與事實不太相符。

帕金頓也說過一些十分模糊的預言，例如地震將持續發生、政客會捲入醜聞、全球經濟大起大落、比特幣低迷等。另外，她2019年確實預言到英國板球隊贏得世界冠軍、英國知名企業倒閉等。

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