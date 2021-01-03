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快訊／台鐵桃園站死亡事故！行人入侵鐵道遭撞　噴飛對向慘死

▲▼晚間最新消息 。

記者柯振中、楊熾興／桃園報導

台鐵桃園路段3日晚間9點22分驚傳死傷事故！1272次區間車行經內壢站至桃園站區間，與入侵鐵道的行人發生碰撞，導致行人當場身亡，南下、北上列車皆受到影響，預計恢復時間為晚間11點。詳細案情仍待警方進一步釐清。

台鐵表示，1272次區間車3日由新竹開往基隆，晚間9點22分「內壢＝桃園」區間西線時，撞上入侵鐵道的行人，導致行人當場死亡，遺體噴飛到東線的路線上，目前雙線不通。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

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▼台鐵晚間發生死亡事故。（圖／台鐵）

▲▼撞死人。（圖／台鐵）

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