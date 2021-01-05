前參謀總長李喜明「濱海決勝」構想遭棄　國軍新16字防衛箴言曝光

▲前參謀總長李喜明。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

前參謀總長李喜明起草整體防衛構想（ODC）為「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，但傳出軍方有意「去李化」，朝「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」16字箴言進行規劃。對此，國防部發言人史順文5日表示，整體防衛構想有一貫性，不會改變，而戰術、戰法與作戰指導會與時俱進。

有消息指出，國防部參謀本部近期在部長嚴德發、參謀總長黃曙光主導下，有意把本來是前參謀總長李喜明起草的「整體防衛構想」（ODC／Overall Defense Concept）推翻，將「濱海決勝、灘岸殲敵」棄置，並朝「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」16字箴言進行規劃。

此一舉動，也被解讀成是「去李化」，甚至軍方內部也指出，黃曙光與李喜明過去在建軍構想上，本來就有分歧，好比李喜明規劃「海軍微型飛彈突擊艇」，被稱為「小艇派」，而黃曙光致力於潛艦工作，被稱為「潛艦派」。

在整體防衛構想上，李喜明認為，應該重視「飛彈化」，好比陸軍採購海馬斯火箭系統，而海軍建構微型飛彈突擊艇，但因海軍採購魚叉飛彈岸防系統，該案遭到否決。

據悉，在李喜明退役後，持續與美方互動，且與民進黨智庫副執行長吳怡農多次公開互動，提及國軍現行作戰構想；但一連串動作一度惹火軍方高層，甚至在整體構想的調整中，一度指示不得再用「濱海決勝」相關詞彙。

對此，國防部發言人史順文稍早表示，國軍現執行的整體防衛作戰構想，其實都沒有改變，軍事戰略與整體防衛構想依然是「防衛固守、重層嚇阻」，以及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」，都有其一貫性。

不過，史順文說，因應敵情威脅不同、考量國軍建軍備戰成果、國防自主與武器裝備獲得、聯兵營組建等，國軍戰術、戰法和作戰指導會有些調整、與時俱進。

▼國防部發言人史順文。（圖／記者陶本和攝）

