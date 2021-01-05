機械系出身！黃國男「世界蛇王」更是「鱷魚大王」　一生充滿爬蟲類

▲蛇王餵食小眼鏡蛇。（圖／翻攝自Facebook／世界蛇王教育農場）

網搜小組／鄺郁庭報導

南部觀光景點「世界蛇王教育農場」在當地經營20多年，每到假日就有不少遊客去玩，但是元旦連假期間，門口卻貼出公告「謝絕參觀」，全都因為農場負責人「蛇王」黃國男心臟病過世，家人也無意再經營，農場宣告熄燈。回顧黃國男背景，雖然稱號是蛇王，但他也曾是「鱷魚大王」，可以說是把一生都奉獻給了爬蟲類動物。

黃國男是台南高工機械科畢業，不過明明是機械科系出身，一生中卻幾乎充滿爬蟲類，尤其在得到蛇王稱號前，他曾以飼養鱷魚闖出名號，最高紀錄養了5千多條，連同業都稱他為「鱷魚大王」。

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後來，黃國男從某蛇店老闆口中聽說，幾乎沒人養殖蛇類，只能到野外抓，但冬季一到，蛇又要冬眠不出沒，店裡經常沒蛇可賣。黃國男聽到之後，認為似乎有商機，也覺得天下沒有什麼做不到的事，就投入心力養眼鏡蛇。

不過，養蛇真的不簡單，黃國男曾買了72條試養，結果隔幾天竟然就死了11條，剩下的蛇隻雖然有成功下蛋，孵出48條小蛇後，小蛇完全不進食，還互相攻擊、自相殘殺，整批蛇隻全軍覆沒。

但皇天不負苦心人，後來他終於掌握訣竅，成功將1600個蛇卵全部孵化，是全世界第一個成功繁殖眼鏡蛇的養殖業者，因此聲名大噪被稱為「世界蛇王」，場內曾經多達6000條眼鏡蛇。另外，除了蛇隻外，他的農場內還曾有5、6百條鱷魚之多，還有不少突變、外來種鱷，種類之多堪稱全台第一。

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