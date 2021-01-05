7徵兆察覺你被話語控制！藏在親密關係的「精神暴力」8步驟擺脫

▲親密關係因有「信任及封閉性」，更容易成為話語控制、精神暴力的溫床。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

很多人都隱瞞了婚姻或親密關係裡的暴力、苦痛、幻滅！法國精神分析學家羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）在著作中指出，「話語控制」是一種語言陷阱、精神暴力，利用有毒、巧妙的言語，進行狡辯或將過錯轉嫁，讓無辜的一方，被洗腦以為是自己的責任、是自己的錯，寶瓶文化近來發行繁體中文版，揭開「7徵兆」顯示正在被話語控制，並提供8步驟擺脫困境。

以發行心理書系聞名的寶瓶文化，近來出版羅伯特‧紐伯格（Robert Neuburger）著作《有毒的話語：親密關係裡的話語控制》，提到親密關係中的「話語控制」是一種有毒的言語，通常是另一半利用巧妙的話語控制，將過錯轉嫁，讓另一方感到受騙、委屈、自責、內疚、疲憊、一團混亂等，甚至罹患憂鬱症。

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例如「你陪我的時間太少了，也太少關心我，我才會出軌。」用以讓對方內疚；「為了你、為了孩子、為了這個家，我付出那麼多，你還來責怪我？」用以讓對方覺得虧欠；還有像是「你們知道吧？我太太很愛胡思亂想，她有憂鬱症。」不僅貼標籤，還孤立了對方。甚至有人對另一半說，「你應該去跟你的精神科醫師談談你的原生家庭問題，你們家沒人婚姻幸福，不是嗎？」詆毀及羞辱對方。

▲「話語控制」是一種語言陷阱、精神暴力，利用有毒、巧妙的言語，進行狡辯或將過錯轉嫁。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）

出版社提到，「話語控制」通常用3種手段進行，包括情感控制、精神騷擾，以及一系列譴責、抹黑及摧毀對方自尊。尤其在親密關係裡，因彼此存在著「信任及封閉性」成為了話語控制的溫床，更讓這情況難以被察覺，以及察覺後也難以說出口。

「而付出越多、關係越親密、個體越脆弱，受到話語控制的可能性就越大。雖然你深愛對方，渴求執子之手，與子偕老，但若另一半常常用有毒的話語，對你進行話語控制，而你因為愛，等待著對方改變，或不斷包容、忍讓、一退再退，那麼，你不但將失去愛情與婚姻，更將失去自己。」

羅伯特‧紐伯格以清晰的思維與視野，提醒人們在親密關係裡的巨大盲點，初步點出「7個徵兆」顯示你正在被話語控制，並提供「8步驟」擺脫話語控制。

◎7徵兆，顯示你正在被話語控制

1.爭吵之後感覺精神錯亂，腦子裡像一團漿糊。

2.感受到從未感受到的、不合理的、無確切緣由的內疚感。

3.身體近來出現一些症狀，特別是在跟伴侶爭吵以後：身體不舒服、頭痛，非由機體病變引起的胃痙攣。

4.感到憂鬱、自我厭惡、無緣無故的感傷。

5.感到絶望，有暴力或自殺的衝動。

6.對方語言中重複出現「從不」、「總是」這樣的詞，以及動詞「是」（你是，你以前一直是，你以前從來不是等等）。

7.所有讓你對自己的感知產生懷疑的話，出現不再相信自己的感知或推測的感覺，尤其是當這類話語和感覺在正常情況下不曾出現的時候。



◎8步驟，擺脫話語控制

1.意識到自己正受到控制。

2.識別控制的性質，甚至控制者進行控制的潛在動機。

3.自問當下的情況是否正常。

4.搞清楚要傾訴的對象。

5.成功抒發。

6.放棄改變對方的想法。

7.捍衛自己的底線。

8.諮詢專業人士。

▲《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》作者羅伯特‧紐伯格以清晰的思維與視野，提醒人們在親密關係裡的巨大盲點。（圖／寶瓶文化）

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