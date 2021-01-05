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求行車平安出奇招！台鐵首賣「保不出軌鋼軌扣夾」　每組680元

▲▼台鐵鋼軌扣夾開賣。（圖／台鐵）

▲台鐵保不出軌鋼軌扣夾開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵是百年老店，受到設備老舊與氣候變遷影響，鋼軌常出現斷裂或裂痕，去年還曾發生鋼軌斷裂44公分卻通報不實的驚險案件。為增進文創商品收入，台鐵出奇招，推出「保不出軌鋼軌扣夾」，限量200組、每組680元，即日起開始販售。

台鐵設備老舊，鋼軌斷裂事件頻傳，去年5月19日鋼軌斷裂44公分，事後卻仍有列車高速通過，風險極高，此事也讓交通部長林佳龍震怒，揚言嚴懲失職員工，事後台鐵局長張政源也因此被記過一次。

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▲▼台鐵鋼軌扣夾開賣。（圖／台鐵）

▲台鐵鋼軌斷裂事件頻傳。（圖／台鐵）

台鐵局表示，當鋼軌出現裂痕時，　「鋼軌扣夾」可將鐵軌緊扣在軌道上，對於列車能否平穩及安全的行駛影響至鉅。多年來鋼軌和道釘已多次被開發成文創商品，這次台鐵局首次開發鐵路商品的主體「鋼軌扣夾」為文創商品。

該種鋼軌扣夾全名為「潘多爾(Pandrol) 扣夾系統之e型扣夾」，功能為提供軌道不受垂直、縱向、側向的變位，扣夾崁入PC枕與鐵軌緊扣住，使鐵軌不會因列車行駛的震動而鬆脫。

台鐵局表示，本次商請生產鋼軌扣夾供臺鐵局及日本國鐵使用的泰元鋼業公司，以扣夾的特殊鋼材(合金彈簧鋼)，特別客製有烤漆的扣夾來製作本產品，且以精緻的木盒包裝商品組合，讓這「保不出軌鋼軌扣夾」能久久保存，更強化感情不變的意涵，另附有精緻卡片一張，讓贈與者能藉由卡片傳達更深的情意。

▲▼台鐵鋼軌扣夾開賣。（圖／台鐵）

▲▼台鐵鋼軌扣夾開賣。（圖／台鐵）

▲▼台鐵鋼軌扣夾開賣。（圖／台鐵）

「保不出軌鋼軌扣夾」限量發售說明事項如下：
一、銷售日期：即日起。

二、銷售門市
1.臺鐵夢工場臺北旗艦店，接受現金及刷卡。
2.臺鐵本舖臺中站，接受現金及刷卡。
3.臺鐵本舖高雄站，接受現金及刷卡。
4.臺鐵夢工場花蓮店，接受現金及刷卡。

三、洽詢電話
臺鐵夢工場臺北旗艦店(西三門內)02-23830367
臺鐵本舖臺中站(售票口前)04-22224683
臺鐵本舖高雄站(售票大廳西側)07-2851751
臺鐵夢工場花蓮店(售票口前)03-8333971

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