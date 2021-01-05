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狂盧店員刷條碼讓6客「罰站」10分鐘　她神回82字大媽秒閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名女網友4日晚間在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，傍晚到某超商買東西，一名中年婦人要給店員刷手機條碼，但一直刷不出來，改用手動輸入也不行，當時現場已經有5、6名客人在排隊等結帳，店員說要先幫其他人結帳，婦人卻還是一直盧，讓她氣到開口狂飆，「整個盧小過程長達10分鐘以上，就只為了一個條碼，能讓人不火大嗎？」

▲▼結帳,收銀,買單,付款。（圖／CFP攝）

▲原PO排隊等結帳，遇到堅持要店員刷過條碼的婦人。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，事發當時婦人拿著手機請店員刷條碼，似乎想要換贈品，但刷了好幾次都沒有成功，換另一台收銀機也刷不出來，後來店員乾脆改用手動輸入，結果依舊不行，「店員有告知條碼無法刷，婦人就一直盧店員再幫她刷刷看」，此時加上她在內，店裡大約有5、6名客人在排隊等結帳，每個人臉上都是不耐煩的表情。

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店員耐心向婦人解釋條碼刷不過的問題，並表示要先幫後面的客人結帳，結果婦人嘴上還是一直叨念，讓怒氣值已經快滿到頭頂的原PO氣到回嗆82字，「到底是還要盧多久？這位太太妳是沒看到後面一堆人等著結帳嗎？妳當超商只為妳一個人開嗎？店員已經跟妳解釋N遍條碼無法刷，妳是要耽誤店員工作還有其他客人的時間到什麼時候？」

原PO坦言，婦人原本想要回嘴，但一看到她和後面其他客人臉都臭到不行，才心不甘情不願地離開，「換我結帳的時候，店員急忙跟我道歉，我跟他說，『這又不是你的錯，不用道歉，你辛苦了』。整個盧小過程長達10分鐘以上，就只為了一個條碼，能讓人不火大嗎？」

其他網友看完原PO的經歷，也紛紛留言力挺她，「遇到這種客人真的很煩躁，人家買1、2樣東西結帳也就幾秒鐘，等到排隊客人結完帳再慢慢刷條碼就好了啊」、「5分鐘就夠久了，妳居然忍了10分鐘以上才發飆」、「改用手動輸入還是不行，那就真的不能用了啊，這是結帳的最後一招了，看來婦人真的很盧」。

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