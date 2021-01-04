披薩外送員告知「發票飛走剩明細」　她一看監視器真相氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友3日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，2日傍晚5時許透過外送平台訂了知名連鎖披薩店的餐點，外送員抵達時卻告知發票飛走了，只剩下明細，她要求再開一張，結果收到的發票跟原本明細上的號碼完全一樣，調閱監視器一看，才發現是外送員在搞鬼，「他在我上樓後就去信箱放發票了！」

▲原PO事後拿到的「新發票」，與原本明細上的號碼完全一樣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO提到，因為經常訂購同一家披薩店的餐點，每次都有拿到發票，結果2日傍晚5時再次訂購，大約30分鐘後外送員抵達，卻是一副吊兒郎當的模樣，並告知她發票飛走了，只剩下明細，「他問我需不需要發票，如果需要，他回去再請公司重開一張拿回來。我同意了，並請他拿來後放在信箱。」

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等到原PO拿到「新發票」時，這才發現上面的號碼與明細上的根本一模一樣，覺得很奇怪，於是調閱監視器畫面一看，原來就在她上樓不久，外送員就把發票放進信箱裡了，根本沒有回公司重新開一張發票，「不知道這位外送員汙了多少張發票自己對獎？」

▲原PO懷疑披薩外送員想A走顧客的發票。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO強調，這件事與發票中不中獎無關，而是與人品、說謊有關，加上先前訂購同一家店的餐點都沒有出現類似狀況，所以她認為這次是外送員個人的問題，並非店家想要逃漏稅，之後她也在營業時間致電告知業者此事，相信業者會妥善處理。

大多數網友看完原PO的遭遇，紛紛留言力挺應該給外送員一個教訓，「給他負評，然後寫信檢舉」、「這被抓到後果很嚴重的」、「誇張」、「披薩裝在保溫箱裡，怎麼可能飛走」、「記得盜領發票好像可以提告」。也有網友幫忙緩頰，「或許他一開始沒有找到發票，後來口袋摸一摸又翻到，而且連假外送比平日多，比較容易出錯，希望原PO不要往心裡去，反正現在發票中獎機率很低，很多人已經很久沒對獎了。」