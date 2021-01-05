快訊／台灣商務客也禁入！　朝日新聞：日本政府將全面鎖國

▲日本考慮暫停開放包含臺灣、南韓、越南等11個國家地區的商務旅客簽證。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本可能最快在本周發佈首都圈緊急事態宣言，根據《朝日新聞》消息指出，日本政府正在研擬，考慮暫停開放包含臺灣、南韓、越南等11個國家地區的商務旅客簽證，加上先前就喊停的外籍人士入境，讓日本形同鎖國。目前還未了解封鎖狀況會持續多久。

首相菅義偉4日上午在記者會中指出，現行「商務通道」（Business Track）對象國若出現變種病毒，將立即停止商務往來。不過朝野認為，在緊急事態宣言公布的同時，就該立刻停止商務客；因此政府也朝此方向重新研擬方針，不管對方國是否發現新變種病毒株，考慮全面禁止外籍人士申請入境。

《朝日新聞》報導，日本目前跟11個國家或地區仍維持商務相關人士等往來，但隨著變種新型冠狀病毒疫情擴大，日本有意暫停相關人士往來。這11個國家除了中國、南韓之外，還有台灣、新加坡、泰國、越南等國。

日本政府過去對疫情相對穩定的國家或地區，基於滿足一定條件，允許出差等短期商務客（入境日本不必隔離2週）及留學生等中長期居留者（同樣不必隔離2週）申請入境。

►日本首都圈決議「緊急事態行動」 不等中央了…8日起開始實施

►日本最晚2月底開打新冠疫苗！ 菅義偉：東京奧運會如期舉行