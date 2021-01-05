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上班肚子餓！她點厚片「佛心爆醬」傻眼了：是巧克力配吐司吧

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲內場員工烤巧克力厚片給原PO，成果根本是「厚片巧克力」了吧 XD（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人點厚片吐司，都希望店家可以抹很厚的醬，但每挖一次抹醬都是成本，店家自然是用剛好的量就好。就有一位女網友在《Dcard》貼文「真『厚片巧克力』」，說她因為快遲到，什麼都沒吃就趕快上班，餓得跟內場員工求救，意外得到一片超佛心的「厚片巧克力」。照片曝光，讓網友直呼「這是吃巧克力配吐司吧！」

這位女網友文中表示，她起床的時候發現自己上班快遲到，就趕快跳起來洗漱、化妝並出門上班，但到店裡真的餓到不行，「於是很不要臉的，跟內場姊姊哥哥們許願我想吃早餐」，內場員工就烤了一個巧克力厚片給她。

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沒想到，原PO拿到厚片後就傻眼了，「也太佛心了吧！厚片選手完全被模糊焦點，這種要去早餐店跟阿姨加20塊才有的巧克力分量，應該只有大好人店長給的待遇。」她也貼出自己咬一了一半的厚片照，只見巧克力醬厚到已經快比吐司還要厚，咬下去感覺中間的醬會爆出來。

看到照片後，其他人紛紛雙眼狂冒愛心，「我自己做也喜歡把巧克力ㄍㄡˇ超厚」、「這個吃下去罪惡感指數爆表」、「其實你是吃巧克力配吐司吧」、「我比較想知道這怎麼抹」、「這其實要加50元吧」、「吐司口味ㄉ巧克力」、「老闆我要點巧克力然後幫我加吐司」、「巧克力厚片吐司？厚片吐司巧克力！」

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