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58%網友小心了！12生肖「未來1個月」運勢曝　猴族超浪費荷包傷

▲省錢,存錢,數錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲想知道未來1個月運勢如何？專家陶文帶你看。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／陶文

花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排！萬事具備，只欠東風。出版《2021牛年開財運賺大錢》易經財經專家陶文說，而這個東風就是為自己搭建一個流年平台，以及接收流年磁場的天線，至於如何，且讓我們用（國曆1/5～2/3）12生肖來運勢來分析。

「鼠族」自我盤點優勢，擬定策略採取行動
12月運勢（國曆1/5～2/3）歲合之月，諸事皆宜。「太陽星」的照拂，再加上「六合吉星」加持，這是個除了準備歡喜過年之外，也可以擬定今年目標的月份。值得提醒的是，過了本月將會進入「牛年」，屆時壓力與健康都將面臨考驗，本月做好準備，提昇運勢磁場歡喜迎新年。

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「牛族」宜謹慎：避免陷入事倍功半的窘境
12月運勢（國曆1/5～2/3）本命月，具有一種重疊的現象，這就是所謂的「伏吟」。本月不利嫁娶。事務執行務必按圖索驥，以免重工，事倍功半。年終之月，整理一整年的目標達成率，並且做好規劃，以便用堅定的方式迎接自己的本命年。同時也需要做好人脈管理。

「虎族」宜謹慎：專案執行需留下脈絡及可追蹤的紀錄
12月運勢（國曆1/5～2/3）雖然是太歲六合月，卻因為本命煞星職月，本月諸事不宜，尤其不利婚姻嫁娶。事務的執行宜按部就班，運作的過程有必要留下紀錄，以免日後的有口難言。「病符星」釋放干擾能量，健康需要多一些照顧。年關之際，調整心情迎接新年。

「兔族」新事業可計畫籌備，不宜貿然行動
12月運勢（國曆1/5～2/3）年終歲末，收斂心情與氣勢，準備過個好年。尤其是健康事務，兔子們宜多用心呵護。本月財運頗佳，只是大利納財入庫，不利追逐出擊，因此新事業的出發，可計畫籌備，不宜貿然行動。男士們情緣運勢頗佳，對的人就該用心掌握。

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲屬龍的網友未來1個月健康星氣勢不佳，宜留意天候變化。（示意圖／翻攝自pixabay）

「龍族」宜謹慎：健康星氣勢不佳，宜留意天候變化
12月運勢（國曆1/5～2/3）年終歲末，大環境以歡欣鼓舞的模式期待新年。「歲合星」照拂，再加上「福德」、「天德」和「福星」高掛，即便因為刑剋，而讓磁場運作出現卡卡狀態，不過對於擁有「三腳金蟾蜍」吊飾的龍族們而言，本月可望轉危為安。健康星氣勢不佳，宜留意天候變化。

「蛇族」會收到老朋友或舊同事的消息，貴人即將出現
12月運勢（國曆1/5～2/3）三合之月，又是年關時刻，大家都在準備過年，即便出現「白虎星」，這個月依舊有利可圖。「歲合星」主事代表「貴人在遠方」，過年是和老朋友聚會的絕佳時候，值得提醒的是健康的維護。另外，也要開始著手今年的計畫，機會是留給準備好的人。

「馬族」宜謹慎：事務執行需堅持，否則極容易功虧一簣
12月運勢（國曆1/5～2/3）本命三煞之月，諸事不宜。再加上「六害星」職事，事務的執行需要的元素就是「堅持」，否則極容易功虧一簣。不過幸運的是，由於「歲合星」值月，再加上「龍德吉星」照拂，職場貴人明顯，拜年動作宜提早，禮多人不怪。

「羊族」宜謹慎：檢視去年展望今年，宜多運用白色轉運
12月運勢（國曆1/5～2/3）六沖之月，諸事不宜。歲末之際，最重要的功課就是檢視去年，展望今年。本月不利嫁娶。由於「歲合星」氣勢頗佳，因此大環境能量值得運用，那就是合作共享資源。土星氣盛，羊族們宜多運用白色轉運，隨身攜帶「三腳金蟾蜍」吊飾可望營造偏財能量。

「猴族」宜謹慎：養成紀錄支出的習慣，避免不必要的浪費
12月運勢（國曆1/5～2/3）年終歲末，雖有「月德吉星」照拂，不過還是宜收斂心情準備過年，養精蓄銳迎接牛年的來臨。本月不利嫁娶。對於新年的金錢支出，有必要做好事先的規劃，可以歡樂，不宜浪費，只因為要規避「小耗星」的暗中耗洩。「成家」之氣繼續，整理居家迎接新氣象。

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屬猴的人對於新年的金錢支出，有必要做好事先的規劃，避免浪費。（示意圖／免費圖庫pixabay）

「雞族」學著收斂好鬥的個性
12月運勢（國曆1/5～2/3）三合之月，諸事皆宜。再加上又是年終歲末，以及「歲合星」的照拂，這是個宜收斂心情準備過好年的月份。本月小利嫁娶，安身立命的成家氣息十分吉利，購屋置產大吉，把居家環境整理一番，布局好風水迎接牛年，則是必要之舉。

「狗族」宜謹慎：做好自己，無須因為旁人的言語而放棄
12月運勢（國曆1/5～2/3）歲合星職事的本月，大環境是吉利的。不過由於本命「三煞星」主事，對於狗族們而言，本月諸事不宜。再加上本命偏沖的現象，本月最大的忌諱將會是「因人設事」。自己覺得可行的事務，也無須因為旁人的言語而放棄。

「豬族」儘早為年度績效面談做好準備
12月運勢（國曆1/5～2/3）歲合星職事的本月，諸事皆宜。年關之月，最適宜檢視年度績效，並且擬定未來一年的目標與計畫，歡喜迎接牛年的來臨。由於月犯「喪門」與「晦氣」，探病與弔唁之舉，避之為宜，勢在必行則宜攜帶一小包粗海鹽化解。健康星氣勢不佳，放鬆心情多休息。

本文摘自：《2021牛年開財運賺大錢》／陶文／時報出版

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