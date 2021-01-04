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回嗆陸委會疫苗試驗品說法　國台辦：台胞是否接種有選擇權

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

記者魏有德／北京報導

大陸近日開始針對「九大類」高風險群體施打新冠肺炎疫苗，對於符合資格的在陸工作「台灣民眾」是否施打，陸委會甚至呼籲，「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品。」，成為外界關注的焦點。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（4）日表示，「疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮指出，大陸在疫苗研發生產過程中，始終把安全性、有效性放在第一位，截至2020年底累計接種超過450萬劑次，實現安全性、有效性、可及性、可負擔性的統一，保護效力達到世界衛生組織及國家藥監局相關標準要求。

朱鳳蓮提到，隨著疫苗附條件上市和生產供應保障能力的逐步提升，將全面有序地推進老年人、有基礎疾病的高危人群接種，後續再開展其他普遍人群的接種，「對包括台灣同胞在內的符合條件群眾，都將做出妥善安排，逐步在全人群構築起免疫屏障，阻斷新冠病毒的傳播。」

朱鳳蓮強調，「陸委會蓄意污蔑抹黑大陸疫苗，再次暴露其無視台灣民眾健康福祉，製造與大陸對抗的政治惡意，我們對此予以嚴正譴責。」

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持12月31日的例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

此前，陸委會副主委邱垂正在例行記者會上表示，「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品。」邱垂正指出，疫苗從研發到接種，都屬於高度醫衛專業事務，「提醒台灣民眾注意大陸疫苗風險，審慎考量現階段施打的必要性。」

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