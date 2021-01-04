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美通過「挺台抗中」國防授權法　陸：解放軍堅決捍衛主權領土完整

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國會日前通過「2021財年國防授權法案」，支持向台灣出售武器。對此，大陸國防部4日表示，台灣是祖國神聖不可分割的領土，美方無論以何種方式「以台制華」，注定是癡心妄想，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

大陸國防部指出，法案涉華內容固守冷戰思維，炒作所謂「中國軍事威脅」，鼓譟中美戰略競爭，公然背離國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

▼美國參議院。（圖／路透社）

▲▼美國參議院26日低調通過「綜合關稅法案」。（圖／路透社）

大陸國防部提到，中國始終堅持走和平發展道路，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略，堅持做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

大陸國防部表示，近年來，中國軍隊在國際維和、遠海護航、人道主義救援減災等領域提供了越來越多的公共安全產品。特別是新冠肺炎疫情發生以來，中國軍隊積極開展抗疫國際合作，為服務構建人類衛生健康共同體貢獻力量，「事實充分證明，中國軍隊的發展，給世界各國人民帶來的不是威脅和挑戰，而是安全與希望，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。」

大陸國防部指出，美方出於一己私利，鼓吹實施「太平洋威懾倡議」，不斷加強在亞太地區軍事存在，渲染軍事競爭，推動軍事對抗，暴露了其一貫的霸權主義本質，只會加劇地區緊張，危害世界和平，最終也必將損害美方自身利益。

大陸國防部強調，台灣、香港、新疆等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，「需要強調的是，台灣是祖國神聖不可分割的領土，美方無論以何種方式『以台制華』，注定是癡心妄想。」

大陸國防部還說，堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，決不允許任何人、任何組織、任何政黨在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

大陸國防部指出，敦促美方順應和平與發展的時代潮流，摒棄冷戰思維和零和博弈觀念，客觀看待中國和中國軍隊建設發展，立即停止干涉中國內政，不得實施法案中有關涉華條款，「我們也期待美方與中方相向而行，共同維護中美兩國兩軍關係大局，維護世界和平與穩定。」

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