空中女王最後巡禮！華航747客機退役微旅行　到富士山上空繞一圈

▲華航於2月6日特別推出「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航747-400客機「空中女王」於今年起陸續退役！為回饋廣大的747粉絲，華航將於2月6日特別推出「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動，包含專屬地面參觀行程及搭機俯瞰日本富士山微旅行體驗，限量350個名額。

在退役前夕帶領旅客領略最後風華的這架華航747客機，編號B-18215，為波音於2005年4月最後生產交付華航的航機。此趟微旅行班號CI-2747，紀念退役前別具意義的最後一趟載客飛行。

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旅客在機上能品嘗鰻魚飯等美味的靜岡日式特色料理，更能把華航747專屬禮包及靜岡辦事處提供的日系伴手禮帶回家，其中747專屬禮包包含活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、紀念飛行證書及華航海軍藍盥洗包等，也有機會獲得富士山玻璃杯及獨家747彩繪模型機。

▲華航華航747-400客機「空中女王」於今年起陸續退役，將特別於2月6日推出一日微旅行活動。（圖／華航提供）

華航「747空中女王Farewell Party 后翼起飛」一日微旅行活動，安排在2月6日上午7時47分開放報到，先讓旅客體驗獨一無二的登機門驚喜活動，參觀747各艙等拍照紀念。

隨後於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，預計下午17時10分抵達桃園機場。預購機上免稅品享有8折起優惠，滿美金 250 元再贈行李保護套。

▲「747空中女王 Farewell Party 后翼起飛」微旅行將至日本富士山上空繞行一圈再返回。（圖／達志影像／美聯社）

「747空中女王 Farewell Party 后翼起飛」微旅行於1月6日上午10時正式開賣，由KKday旅遊平台合作販售，商務艙 9,747元（1F）／10,747元（2F）、經濟艙7,470元。

華航表示，自1975年引進首架747型客機，至今已達46年，橫跨近半世紀，為航機中最具指標性的機型，也帶給許多華航旅客美好的搭乘回憶，尤其當時獨有的2樓商務艙設計，廣受旅客喜愛。

華航現有4架747-400型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，想要搭乘747的粉絲，一定要把握此次最後陪伴空中女王飛行的機會。

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