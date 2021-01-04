男大生闖室友房內...浴室「插座裝攝影機」4人受害！她庭上淚崩

▲阿義在插座內偷裝微型攝影機。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／雲林報導

一名男大生「阿義」（化名）日前在雲林與人共同承租房屋，但他不僅趁著室友洗澡時偷拍，還趁著室友不注意時，偷偷闖入其房間，在房內安裝微型攝影機，行徑相當誇張。對此，雲林地院審理後，依法判其9月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義日前基於以錄影方式竊錄他人非公開活動，及身體隱私部位之個別犯意，手持微型錄影機，從租屋處之浴室氣窗朝內拍攝，偷拍室友洗澡，而之後他又偷偷潛入另名室友房間，用螺絲起子打開浴室內的插座。

阿義將插座打開之後，就在裡面偷偷裝設微型攝影機，接著又裝作若無其事的將插座蓋子安放回原位，而阿義接連誇張的行徑，總共造成4人受害，且其偷拍之行徑已經造成4人難以抹滅之心理傷害，不僅其中一名受害者因此成績一落千丈，更有受害者因此數度落淚。

對此，法官認為，阿義的行徑已經造成被害者身心之傷害，且犯後未與被害者達成和解，但考量其審理時準備相當金額欲賠償給對方，審酌其家庭經濟狀況、智識程度等後，依法判其9月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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