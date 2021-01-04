青少年「更易傳播」新冠病毒！　英官員曝：高出其他年齡層7倍

▲英國政府指出，12至16歲的青少年更易傳播新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國新冠肺炎確診人數逼近270萬，尤其變種病毒出現後，確診數更不斷飆升。英國政府緊急情況科學諮詢小組指出，12至16歲的青少年更容易「傳播」新冠病毒，這些孩子把病毒帶回家中的可能性，是其他年齡層家族成員的7倍。

根據《每日星報》報導，英國政府緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員沃爾波特（Mark Walport）表示，12至16歲的青少年將病毒帶回家中的可能性，是其他年齡層家族成員的7倍。他提到，大多數的學校延後了2個星期開學，「我們知道學期結束後，在校孩童的傳播量有小幅下降，但當他們回去時，傳播量可能又會回到以前的水準。」

▲大部分學校都延後開學。（圖／路透）



尤其變種病毒的傳播力是比原先的高出70％，在年輕人之間也更容易傳播，「值得注意的是，它（變種病毒）不會讓病情變得更嚴重，也不會對疫苗產生抵抗效果，但如果沒有更嚴格的社會隔離措施，疫情將會非常非常難以控制。」

根據統計，英國連續第6天單日確診數突破5萬例，截至目前共266萬2699人染疫，死亡數達7萬5137人。首相強生（Boris Johnson）日前表示，希望可以讓孩子在4日重返校園，但遭到各地議會反對；教育大臣威廉姆森（Gavin Williamson ）則說，在60個嚴格封鎖地區的學校，將會持續關閉到18日。

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