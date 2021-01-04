新冠病毒更強更容易抓！楊泮池團隊打造「誘餌抗體」預防兼治療

▲楊泮池說，誘餌抗體可以預防兼治療，讓病毒不會黏到人體細胞。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情沒趨緩，英國又出現傳染力更強的變種病毒，中研院院士、台大醫學院內科教授楊泮池和團隊研究開發出誘餌抗體ACE2-Fc，能預防也可以治療，他形容這就像是如來佛的神掌一樣，「你更強，我更容易抓你」。

楊泮池和台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛、中研院生化所研究員凌嘉鴻和中研院生醫所博士後研究員黃國彥開發出的誘餌抗體ACE2-Fc，登上國際期刊EMBO分子醫學（EMBO Molecular Medicine），更取得美國臨時專利。

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楊泮池受訪說明，新冠病毒突變非常快，大概1個月有1、2次，假如新冠病毒要感染人類，要靠棘蛋白結合人體細胞表面的蛋白質ACE2受體，病毒才會進到細胞裡面。現在疫苗大部分都是對抗棘蛋白，棘蛋白突變至某種程度，很可能疫苗產生的抗體，不一定會有保護作用。誘餌抗體，「就是利用病毒必須要黏到ACE2才能進到細胞機制，讓誘餌抗體上面帶著必須要黏上去的ACE2，可以騙他，不要去黏到人體的細胞，來預防感染」。

楊泮池進一步說，利用誘餌抗體，黏到棘蛋白上，因是抗體結構，誘發免疫反應清除被感染的細胞，預防兼治療。抗體可在人體維持至少10天以上，現在是擬人序列，也就是抓蛋白的ACE2是人的序列，對人體較不會產生副作用，相當穩定，屬於治療性抗體，必須用打針。

楊泮池舉例， 2個ACE2受體，就像人的2個手臂，棘蛋白突變到某種程度，抗體就沒效，「假如病毒突變到某種程度，黏不上ACE2，對人體就無害，因為侵害不到細胞，若一定要進來就要黏上來，還是逃不掉，還是可以阻斷」，這就是如來佛手掌。

楊泮池強調，現在有疫苗還是最有效的預防感染，只是擔心疫苗保護力只有9成，假如突變到某程度保護力下降，還有1成人的會感染發病，至少還是要有治療的方法，在發病早期可用治療性的誘餌抗體當治療，減少感染，同時有保護效果。

楊泮池提到，張淑媛說過「英國的突變種，變的跟ACE2結合更強，散布更快，但因用ACE2，理論上你更強我更容易抓你」，根據此原理，對英國變種病毒是有效的，也嘗試拿到病毒株，會再做測試。另外，楊泮池希望國際藥廠有興趣，趕快發展成藥物，進行臨床試驗證明有效，現階段已申請動物實驗，會在最短的時間利用老鼠試驗。