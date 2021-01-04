　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠病毒更強更容易抓！楊泮池團隊打造「誘餌抗體」預防兼治療

▲▼郭台銘前往永齡生醫工程館出席會議,會後記者會,楊泮池。（圖／記者李毓康攝）

▲楊泮池說，誘餌抗體可以預防兼治療，讓病毒不會黏到人體細胞。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情沒趨緩，英國又出現傳染力更強的變種病毒，中研院院士、台大醫學院內科教授楊泮池和團隊研究開發出誘餌抗體ACE2-Fc，能預防也可以治療，他形容這就像是如來佛的神掌一樣，「你更強，我更容易抓你」。

楊泮池和台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛、中研院生化所研究員凌嘉鴻和中研院生醫所博士後研究員黃國彥開發出的誘餌抗體ACE2-Fc，登上國際期刊EMBO分子醫學（EMBO Molecular Medicine），更取得美國臨時專利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊泮池受訪說明，新冠病毒突變非常快，大概1個月有1、2次，假如新冠病毒要感染人類，要靠棘蛋白結合人體細胞表面的蛋白質ACE2受體，病毒才會進到細胞裡面。現在疫苗大部分都是對抗棘蛋白，棘蛋白突變至某種程度，很可能疫苗產生的抗體，不一定會有保護作用。誘餌抗體，「就是利用病毒必須要黏到ACE2才能進到細胞機制，讓誘餌抗體上面帶著必須要黏上去的ACE2，可以騙他，不要去黏到人體的細胞，來預防感染」。

楊泮池進一步說，利用誘餌抗體，黏到棘蛋白上，因是抗體結構，誘發免疫反應清除被感染的細胞，預防兼治療。抗體可在人體維持至少10天以上，現在是擬人序列，也就是抓蛋白的ACE2是人的序列，對人體較不會產生副作用，相當穩定，屬於治療性抗體，必須用打針。

楊泮池舉例， 2個ACE2受體，就像人的2個手臂，棘蛋白突變到某種程度，抗體就沒效，「假如病毒突變到某種程度，黏不上ACE2，對人體就無害，因為侵害不到細胞，若一定要進來就要黏上來，還是逃不掉，還是可以阻斷」，這就是如來佛手掌。

楊泮池強調，現在有疫苗還是最有效的預防感染，只是擔心疫苗保護力只有9成，假如突變到某程度保護力下降，還有1成人的會感染發病，至少還是要有治療的方法，在發病早期可用治療性的誘餌抗體當治療，減少感染，同時有保護效果。

楊泮池提到，張淑媛說過「英國的突變種，變的跟ACE2結合更強，散布更快，但因用ACE2，理論上你更強我更容易抓你」，根據此原理，對英國變種病毒是有效的，也嘗試拿到病毒株，會再做測試。另外，楊泮池希望國際藥廠有興趣，趕快發展成藥物，進行臨床試驗證明有效，現階段已申請動物實驗，會在最短的時間利用老鼠試驗。

ET快訊
沒抽菸也會得肺腺癌！早期無徵兆　醫曝6族群風險
汽車賣了「車位停機車」被管委會檢舉　住戶：影響到誰？
26歲妹甜嫁72歲富豪　靠IG認識激情擁吻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帽T也分流派！資深愛好者「裡面加1物」才正確　他傻眼：我很怪嗎

獨／雞排妹慘被「電擊小妹妹」！反應全直擊　她變臉嬌喊：太荒唐

新冠病毒更強更容易抓！楊泮池團隊打造「誘餌抗體」預防兼治療

健保費調漲醫護躺槍！名醫吐真心話　網嘆：待遇是全世界最差的吧

濕冷寒流「急探6°C」高山這次降雪機率高　周四起超有感凍3天

剖腹產前大貧血！姊姊「遠端捐血」霸氣救妹　網融化：她幫妳還1包

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓：即刻與富王鴨肉專門店終止合作

石虎想返家要經5大「嚴格訓練」　沒通過只好進入收容長照體系

高雄日溫差20度！7.5℃飆到27.5℃　鄭明典曝原因：很特別

「最醜皇帝像」首度展出！朱元璋成亮點　故宮：全明星盛大集合

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

4日鋒面接近北部有局部短暫雨　下波寒流轉濕冷！低溫探11度

高雄醫美貴婦慘遇內賊！保險箱3000萬「現金+金條+鑽戒」全搬空

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

帽T也分流派！資深愛好者「裡面加1物」才正確　他傻眼：我很怪嗎

獨／雞排妹慘被「電擊小妹妹」！反應全直擊　她變臉嬌喊：太荒唐

新冠病毒更強更容易抓！楊泮池團隊打造「誘餌抗體」預防兼治療

健保費調漲醫護躺槍！名醫吐真心話　網嘆：待遇是全世界最差的吧

濕冷寒流「急探6°C」高山這次降雪機率高　周四起超有感凍3天

剖腹產前大貧血！姊姊「遠端捐血」霸氣救妹　網融化：她幫妳還1包

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓：即刻與富王鴨肉專門店終止合作

石虎想返家要經5大「嚴格訓練」　沒通過只好進入收容長照體系

高雄日溫差20度！7.5℃飆到27.5℃　鄭明典曝原因：很特別

「最醜皇帝像」首度展出！朱元璋成亮點　故宮：全明星盛大集合

孩子打陀螺太吵！2對夫妻上演「動物園大戰」...小朋友全程目睹

唐西奇撞傷左腿進入每日觀察名單　明天重評出賽可能

被柯一正指「圈地種菜」害老人無處休息　里長：2塊地都我認養的

新加坡2020年GDP大幅衰退5.8％　史上最糟！

劉玠廷卸任　曾豪駒不捨：難以割捨的感情

「誰能保證永遠不進萊豬？」　侯友宜籲中央：網路公開進口萊豬廠商

公牛多人確診仍奮起　灌籃王拉文砍39分宰獨行俠

快訊／北市環東大道「重機撞上拖車」！騎士倒地滑行　送醫搶救中

打炒房未收效　2020年六都房市交易量寫7年新高

勞退新制基金11月大賺　勞工退休帳戶平均可分紅9182元！

生活熱門新聞

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

台中鴨肉店「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局

極地冷空氣外流！寒流周四到探6度凍3天　降雪機率高

左營彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

少女跟男友壞壞懷孕！結果是父親的種

下周寒流來急凍8度　最冷時間曝

停車場客滿　他硬停塞爆飯店旅客

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

更多熱門

相關新聞

首次公開賽沒這中日選手參賽

首次公開賽沒這中日選手參賽

世界羽聯（BWF）泰國公開賽即將在12日登場，不過中國隊在去年底就決定考量疫情，全數不參賽，而日前日本隊因桃田賢斗確診而集體退出，也形成了第一次在各大公開賽事都沒有日本和中國隊的情況。

青少年「帶病毒回家」機率高出他人7倍

青少年「帶病毒回家」機率高出他人7倍

三站亞洲賽都在安全泡泡無觀眾進行

三站亞洲賽都在安全泡泡無觀眾進行

戴資穎開門取餐也全套隔離衣

戴資穎開門取餐也全套隔離衣

川普批疫情誇大　佛奇：數字都是真的

川普批疫情誇大　佛奇：數字都是真的

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中研院楊泮池英國變種病毒ACE2如來佛神掌張淑媛

讀者迴響

熱門新聞

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

趙又廷《晴雅集》遭指抄襲漫威！

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

陳喬恩報案後首發聲：不知不覺中犯了錯

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

34歲「帥哥主播」驚爆陳屍家中！

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面