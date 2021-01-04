新冠治療突破！楊泮池團體開發誘餌抗體「像如來神掌緊抓病毒」

記者黃翊婷／綜合報導

全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，英國卻出現傳染力更強的變種病毒。中研院院士、台大醫學院內科教授楊泮池與台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛、中研院生化所研究員凌嘉鴻、中研院生醫所博士後研究員黃國彥團隊，一同研究開發出誘餌抗體ACE2-Fc，不僅能預防感染，還能像如來佛的神掌一樣，將病毒緊緊抓住。

▲楊泮池。（圖／ETtoday資料照）

根據《自由時報》報導，楊泮池說明，病毒突變雖然快速，但團隊開發出的誘餌抗體，前端是ACE2-Fc受體，後端是免疫球蛋白抗體恆定區，當前端與病毒結合，後端就能激發人體免疫反應，進而清除受到感染的細胞，不僅可以阻斷感染、清除遭入侵的細胞，還能達到預防效果，就像如來佛的神掌可以緊緊抓住宛如孫悟空72變的病毒；此外，這項研究已經在近日登上國際期刊分子醫學（EMBO Molecular Medicine），同時也已經取得美國臨時專利。

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至於台灣目前的疫情狀況，中央流行疫情指揮中心3日宣布新增4例確診，其中案810是一名從英國返台的女留學生（約20多歲），她去年8月前往英國就學，12月30日在當地登機前出現喉嚨癢症狀，31日返台後出示登機前3天的檢驗陰性報告，同時主動告知有症狀，並在機場完成採檢，之後於集中檢疫所等待檢驗結果時，出現發燒症狀，再次採檢後於3日確診。

指揮中心統計，截至3日為止，國內累計共有12萬7453例新冠肺炎相關通報，其中有812例確診，分別為717例境外移入、56例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另外1例（案530）移除為空號；確診個案中有7人死亡、689人解除隔離，目前仍有116人在住院隔離當中。

▼台灣3日新增4例確診。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）