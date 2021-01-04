台南咖啡店「點餐講台語」炸本土味！老闆娘跪求別再說：這樣很俗

▲網友認為，台語雖然不俗，但還是沒有中文這麼普及。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

新世代年輕人很多都不會說台語，尤其北部不少連聽都聽不懂的，難道是因為台語很俗嗎？一名在台南咖啡廳打工的女子最近幫客人點餐都說台語，老闆娘日前終於受不了，當面告訴她「拜託妳不要說台語好嗎？這樣子讓人覺得我們餐廳很俗欸！」雖然當下她點頭答應，但事後想一想實在不合理，於是PO文問其他人對於台語的看法。

原PO在PTT表示，最初她改說台語的動機是，先前聽某個立委質詢時講到「現在的年輕人越來越少人在外面說台語」，剛好她本身就是會講台語的人，所以上班也改用台語幫客人點餐，這樣持續一段時間後老闆娘覺得「很俗」所以制止她，他認為台語文化之所以沒落，就是因為外界加諸的誤解，「連一般咖啡店都這樣認知，沒救了！」

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▲還是得依老闆娘的要求，尊重對方的經營方式。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



她還補充了上班時用台語的狀況，像是客人點紅燒豬腳飯，她送菜時就會用台語介紹這是「豬腳飯」，幫客人點完餐轉頭跟吧台喊單時，同樣也是用台語告知，卻被老闆娘嫌棄太俗，「我只是想不透，客人明明又沒這樣反應，老闆娘卻有這種認知，重點是她也跟我差不多年紀，才30歲左右。」

網友認為，「你要看對象好嗎…如果你只是對台語使用者講台語，我相信老闆不會有意見」、「在台灣看場合說，不過出國都說台語，感覺比較有隱私」、「語言哪有分高低，能多學幾種是幾種，聽得懂才是高端啦」、「想講台語是你的事，但在台灣目前的環境預設一個人會講國語(>95%)比預設一個人會講台語(80%)合理多了。」