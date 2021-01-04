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下班被逼去飯局！人妻遭「瘋狂灌酒」軟癱倒地　抽搐吐血畫面曝

▲▼ 人妻被上司要求陪客飲酒　醉到酒精中毒抽搐吐血 。（圖／翻攝自秒拍）

▲ 人妻醉到酒精中毒抽搐吐血 。（圖／翻攝自秒拍，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

應酬活動令上班族筋疲力盡，湖南長沙的莉莉（化名）下班後，就被上司要求陪中年男客人吃飯，到了才知道是陪酒，最後醉得不省人事，回到家後還不停抽搐吐血！對此，公司竟回應是她「自願行為」。

▲▼ 人妻被上司要求陪客飲酒　醉到酒精中毒抽搐吐血 。（圖／翻攝自秒拍）

▲莉莉醉得不省人事。

綜合陸媒報導，據莉莉丈夫說法，事發於去年12月23日，他當天原本要去接妻子下班，但卻突然被叫住，「後面她領導突然跟她講，就是先別走，下午陪他們公司的一個老總，和他們去吃個飯。」

▲▼ 人妻被上司要求陪客飲酒　醉到酒精中毒抽搐吐血 。（圖／翻攝自秒拍）

▲客戶點名要莉莉去。

上司當時只說是去吃個飯，但莉莉到飯局後，才知道原來要陪男客戶飲酒。丈夫後來從妻子電話發現，是一名叫劉總的客戶要求莉莉出席。

▲▼ 人妻被上司要求陪客飲酒　醉到酒精中毒抽搐吐血 。（圖／翻攝自秒拍）

▲被診斷為急性酒精中毒和應激性胃炎 。

莉莉到後先是喝了點酒，隨後又去KTV唱歌，期間客戶要求玩遊戲喝酒，最後醉得不省人事。丈夫之後打了30多通電話莉莉都沒接，直至6個小時後，妻子醉得不省人事，「我接到她的時候，她已經完全站不穩，走兩步摔一跤。」

從影片中可以看到，莉莉到家後躺在沙發上，抖來抖去又不停吐血。莉莉送院後被診斷為急性酒精中毒和應激性胃炎，她事後無奈感嘆，當時根本不想去，但因為對方是公司重要客戶，上司要她出席，自己怕影響工作也不好拒絕，但如果一開始就知道是陪喝酒就不會去。

▲▼ 人妻被上司要求陪客飲酒　醉到酒精中毒抽搐吐血 。（圖／翻攝自秒拍）

▲莉莉被移除工作群組 。

丈夫見妻子被灌醉，氣得要為她討公道，認為下班接待客戶還被拉著喝酒，並不是工作範疇，但發訊息給公司高層後被「已讀不回」，對方不但沒人出面，還將妻子踢出所有工作群組。

▲▼ 人妻被上司要求陪客飲酒　醉到酒精中毒抽搐吐血 。（圖／翻攝自秒拍）

▲莉莉外形靚麗。

公司在接受陸媒採訪時強調，莉莉飲酒屬「自願行為」，還找來同場的另一名女同事出來說明，稱「由頭到尾都沒有給她灌過一次酒」。目前，雙方正在進一步溝通協商處理此事。

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