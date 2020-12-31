辣人妻「挺雙乳」薄紗露點逛街爆紅！網罵翻也不怕　關留言繼續po

▲人妻「挺雙乳」帶著兒子、老公一起去市中心的耶誕城逛街爆紅。（圖／翻攝自@lipitchou）



記者張方瑀／綜合報導

越南一名火辣人妻日前帶著兒子一起去市中心的耶誕城逛街，但照片在IG公開後，她「胸前兩點」引發各路網友議論，原來她僅穿著透視薄紗出門，胸前傲人雙峰展露無疑。儘管受到大量批評，但人妻也不以為意，限制IG留言功能後，繼續大方公開各種清涼美照。

綜合外媒報導，這名來自越南的美艷人妻日前帶著孩子和丈夫歡度聖誕，不過當照片在社群網站釋出後，越南網友們頓時嗨翻天，黑色網紗短上衣露出潔白無瑕的腹部，而胸前兩點粉色肉珠更是直接露出。

▲人妻在IG大方公開各種露點照（圖／翻攝自@lipitchou）



報導指出，其實該名火辣人妻並不是第一次如此「開放」，早在先前就曾秉持著不藏私的個性，多次在社群網站上與陌生網友分享恥度無限高的露點私密照，對她來說，這種裝扮只是日常。儘管受到各方網友批評，但人妻僅限制IG留言功能，繼續大方秀出美照。

▲人妻的家人也力挺她的作風。（圖／翻攝自@lipitchou）



許多網友認為，在民風純樸的保守越南社會，這種露點式的穿著根本就和沒穿一樣，且這種穿著出門在外會讓丈夫與孩子「顏面無光」，可能還會教壞年幼的孩子；但也有人指出，這名人妻是為懂得「做自己」的現代女性，而且家人都不介意了，其他人也不該有意見。

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