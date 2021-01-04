停車場客滿硬停！　中年男「一招」讓飯店旅客苦等一小時

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友3日深夜在臉書「爆料公社二社」PO文表示，2日一早7時許在台東市某飯店的地下停車場看到一輛白色轎車，車主竟然將車停在出入用的機械升降梯上，導致飯店其他旅客無法出入，最後給出的理由卻是「我第一次來」，讓他超傻眼，「我也第一次來啊，為什麼我沒這樣？」

▲有網友分析車主的停法根本就是故意的。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

原PO提到，由於停車場屬於私人區域，就算出事情警察也無法開單、拖吊，飯店業者一開始擔心時間太早，一間一間查詢會打擾到房客，結果就這樣耽誤其他將車停在地下停車場旅客的權益，後來在大家的抗議下，業者才願意開始查詢，最後車主終於出現，是一位年約40歲的中年大哥，至於為何會把車停在電梯裡，大哥給的理由是「我第一次來」。

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「我也第一次來啊，為什麼我沒這樣？」原PO無奈表示，這裡是台灣又不是日本或其他國家，車停好不會自動分配到停車位，重點是，這是停完車後電梯到達地下室，車主才能離開的開關設計，「明明就是附近付費車位停滿，或空的車位太遠懶得停，或不想付費停車，才會在飯店地下停車場客滿後硬停，直接停在車梯，厚臉皮、沒公德心到極限，騙我第一天出來混的嗎？駕照雞腿換的嗎？真的是刷新我的三觀。」

▲網友留言討論。

原PO氣得直說，要不是連假拖吊業者、鎖匠都沒營業，不然早就把機械升降梯升上去直接拖吊了，「還用得著等你快一個小時！」幸好車主遇到的都是好脾氣的人，容忍度高又不趕時間，否則哪天要是遇到脾氣比較火爆的人，車主的愛車恐怕就要遭殃了。

其他網友看到照片也紛紛留言表示太扯，「很明顯是故意的，請問誰開車進機械升降梯會緊貼右邊？」、「車主很爛沒錯，但飯店沒有採取作為也很爛」、「飯店沒在監視器畫面中看到停了一輛車嗎？」、「這個跟停在戶外停車場出口的人是不是有關係？怎麼都那麼鬧事」。