駕車衝對向「撞車噴烈焰」9人慘死！　加州重大車禍驚悚畫面曝

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州1月1日發生一場可怕對撞車禍事故，造成9人當場死亡，其中7名死者年齡介於6歲至15歲之間。依據現場所遺留的證據，一名男性駕駛因不明原因突然轉向路肩，在他緊急轉方向盤試圖導正方向時，卻又過了頭，隨即駛進對向車道，與另台載著7名孩童的車輛對撞，導致對方車輛被撞至路肩瞬間起火。

綜合紐約郵報等外媒報導，事發於1月1日晚間8時左右，該名男子獨自駕車上路，但車輛突然先朝路肩方向前進後，接著似乎是因調整過度衝進對向車道，撞上另名女性所駕駛的車輛。事發後，肇事車輛橫停於公路2條車道之中，而遭撞車輛則是在路肩起火燃燒。

目前已知肇事男駕駛死於車禍，遭撞車輛的女性駕駛及車上7名孩童全數喪命，現場9人全數當場死亡。當局證實，待火勢被撲滅後，這才發現車上載有8人，女駕駛及7名孩童身上全都受了致命傷，且已知並非所有孩童都有繫上安全帶，安全帶數量也不足以提供車上所有乘客。

執法部門現正進行調查，確認這起車禍事故為酒駕或吸食毒品所引起。

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