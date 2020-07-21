山西省金融系統一官員落馬！　「家中藏17億現金」超過2噸

▲山西地方金融監管局原書記竟暉落馬。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西省金融系統日前深入反腐，包括原中國銀監會山西監管局黨委書記張安順、山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）原黨組書記竟暉在內多名高官落馬。其中，竟暉落馬後，家中被查出竟藏了4億人民幣（約新台幣17億元）的現金，粗估超2噸。

據山西省紀委監委7月20日消息，原中國銀監會山西監管局黨委書記、局長張安順涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。公開簡歷顯示，張安順出生於1959年4月生，整個職業生涯都在金融系統度過，2015年10月至2018年10月間擔任原銀監會山西監管局黨委書記、局長。中國本輪機構改革期間，張安順擔任銀保監會山西監管局籌備組成員，後出任銀保監會河南監管局巡視員，2019年7月退休。

從7月18日以來，山西金融系統已有多人落馬。在18日晚間，山西省農村信用社聯合社原黨委書記、理事長崔聯會，原黨委副書記、副理事長、主任邢亮喜，原黨委專職副書記、副理事長王忠澤3人被通報接受審查調查。19日晚間，山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）原黨組書記、局長（主任）竟暉也被查。以上4人，均於2020年6月被免職。

公開資料顯示，竟暉曾任山西省政府金融辦黨組成員、副主任等職，2017年7月出任山西省政府金融辦黨組書記、主任，2018年10月至2020年6月擔任山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）黨組書記、局長（主任）。

據微信公眾號「觀海內參」消息稱，有知情人士透露，竟暉的案子有點大，6月初被免職時就已經出事了，家中被發現藏了4億元人民幣的現金，超過了此前落馬的中國國家能源局煤炭司副司長魏鵬遠。

2014年5月，魏鵬遠被帶走調查，家中發現2億元現金，重1.15噸。當時，檢察官從北京一家銀行的分行調去16台點鈔機清點，當場燒壞了4台。後來，魏鵬遠被判死緩。

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