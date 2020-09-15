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收賄1.5億元　陝西前省長一省判13年、罰1200萬

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▲▼陝西省前副省長陳國強受賄一案9月15日一審宣判。（圖／取自天津市第一中級人民法院公眾號）

▲陝西省前副省長陳國強受賄一案9月15日一審宣判。（圖／取自天津市第一中級人民法院公眾號，下同）

記者陳政錄／綜合報導

曾涉引發官場大地震的秦嶺違建別墅案，陝西省前副省長陳國強因收賄逾3566萬元（人民幣，下同，約合新台幣1億5242萬元），於今天上午在天津市第一中級人民法院公開宣判，一審判處有期徒刑13年，罰金300萬元（約合新台幣1282萬元）。陳國強表示服從法院判決，不上訴。

陳國強現年57歲，出身安徽宿州，2018年由省政府秘書長升為副省長，分管國土資源、環境保護、住房和城鄉建設、交通等領域。

▲▼陝西省前副省長陳國強受賄一案9月15日一審宣判。（圖／取自天津市第一中級人民法院公眾號）

法院表明，被告人陳國強在2006年到2018年期間，利用擔任陝西省勞動和社會保障廳副廳長、陝西省人民政府副秘書長、秘書長、副省長等職務上的便利，或者利用職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、融資貸款、職務調整等事項提供幫助，直接或透過其親屬收受財物共折合3566萬餘元。

天津市第一中級人民法院認為，被告人陳國強的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並為多人職務提拔、調整提供幫助，具有從重處罰情節；同時，其又具有自首、認罪悔罪、積極退贓、贓款贓物已全部追繳等情節，依法可從輕處罰。

為此，法院作出被告人陳國強以受賄罪判處有期徒刑13年，並處罰金300萬元的判決。

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