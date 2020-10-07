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陸石油大亨GG！受賄上億「黃金就收了7Kg」　超狂細節被公開

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▲▼ 延長石油。（圖／視覺中國）

▲延長石油集團是大陸四大石油集團之一。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西延長石油有限責任公司黨委原書記、董事長沈浩涉嫌受賄，近日這名正廳級國企領導的落馬細節被公開，當中他貪汙金額超過2千萬元（人民幣，下同，約新台幣1億元），僅黃金就超過7公斤。

▲▼ 陝西延長石油有限責任公司黨委原書記、董事長沈浩 。（圖／翻攝自百度百科、微博）

▲延長石油黨委原書記、董事長沈浩 。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，68歲的沈浩在能源領域深耕多年，曾任銅川市委常委、銅川礦務局局長，陝西省煤炭運銷(集團)有限責任公司黨組副書記、副總經理，陝西煤業集團有限責任公司黨委書記、董事長，陝西煤業化工集團有限責任公司黨委書記、董事長等職。

值得注意的是，沈浩在陝西省屬大型國企延長石油擔任主要領導長達10年，不過隨著2019年陝西省委原書記趙正永落馬，沈浩「好日子」也到頭了。

據財新網報導，2019年5月，延長石油此前兩任董事長沈浩、賀久長已失聯超3個月。消息人士指出，賀久長於2019年1月底被帶走協助調查，沈浩於2019年2月初遭協助調查。兩人均被認為與趙正永案有關。

陝西省紀委監委2020年3月先後通報對賀久長、沈浩嚴重違紀違法問題，進行了立案審查調查。其中，賀久長被開除黨籍、開除公職，沈浩被開除黨籍、取消退休待遇。兩人涉嫌犯罪問題及所涉財物移送檢察機關依法處理。

近期公佈的《沈浩受賄案起訴書》，對這名正廳級國企領導落馬細節給予進一步披露。內容顯示，2003年至2017年期間，沈浩利用職務便利，在項目合作、工程承攬、職務晉升等方面為賀男、姚男等21人或其公司謀取利益，非法收受上述人員所送財物價值共計人民幣999.2377萬元、美元105萬元、英鎊13萬元、港幣10萬元、加元3萬元、歐元36萬元。

▲黃金，金條。（圖／pixabay）

▲沈浩的受賄財物中，僅黃金就達到7200克，價值超人民幣200萬元。（示意圖／pixabay）

沈浩的受賄財物中，僅黃金就達到7200克，價值超人民幣200萬元。另外，為謀求油氣資源開發合作，內蒙古某能源有限公司董事長賀某某曾於2011年、2012年間，分2次送給沈浩共計4500克黃金（價值人民幣153.7485萬元），之後陸續給了美元35萬元、英鎊13萬元、歐元16萬元。

起訴書還顯示，2014年、2015年間，陝西某進出口有限責任公司董事長姚某某，曾送給沈浩歐元20萬元、黃金2000克（價值人民幣67萬元），同樣是為謀求合作利益。同樣為謀求晉升，某石油銷售公司原副總經理閆某某，於2010年初送給沈浩價值5.76萬元的黃金200克。

檢方還指控，某油田股份有限公司原總經理袁某某為得到沈浩關照，曾在2009年至2012年春節期間，以拜年為名，分3次將價值人民幣98萬元的奧運紀念金盤1個、美元10萬元送給對方。

寶雞市人民檢察院認為，被告人沈浩身為國家工作人員，利用職務上的便利，在項目合作、職務晉升、工程承攬等方面為相關公司和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。

被告人沈浩具有坦白情節，根據有關規定，可以從輕處罰；被告人沈浩自願認罪認罰，根據有關規定，可以依法從寬處理，建議判處被告人沈浩有期徒刑11年，並處罰金人民幣200萬元。報導也指出，截至發稿前，有關沈浩的獲刑情況尚未正式披露。

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