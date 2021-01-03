東京請求「發布緊急狀態」！日政府尚未同意　幕後關鍵原因曝光

▲日本首都圈一都三縣知事請求中央再度發布緊急狀態。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首都圈東京、神奈川、千葉、埼玉知事2日聯合請求中央再度發布緊急狀態。但日本政府認為，再度發布緊急狀態的效果可能有限，如今傾向先行修改特別措施法，來提高新冠防疫政策效力。

綜合日媒時事通訊、共同社報導，日本全境2020年末新增確診人數急遽增加，31日創下單日4500人染疫新高紀錄，東京都則出現單日1337人確診的狀況。首都圈東京、神奈川、千葉、埼玉知事2日下午在內閣府拜會經濟再生大臣西村康稔，依據新冠肺炎對策特別措施法，籲請中央政府發布緊急狀態宣言。

▲日本全境2020年末新增確診人數急遽增加，31日創下單日4500人染疫新高紀錄，東京都則出現單日1337人確診的狀況。（圖／路透）

然而，日本政府對發布緊急狀態一事抱持審慎懷疑態度，因為社會經濟活動將因此停止，可能導致經濟進一步萎縮，目前已知西村康稔態度謹慎，僅提及相關做法將會參考專家建議。

此外，面對遏制疫情持續擴散狀況，西村康稔在會中也要求地方政府配合防疫措施，範圍涵蓋縮短餐廳等營業場所營業時間。根據消息人士透露，日本中央政府內部對地方感到不滿，「（東京都）什麼防疫都不做，即便宣布緊急狀態，情況也不會有所改變」。

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

分析指出，政府一旦同意發布緊急狀態，這也代表著現行新冠防疫措施失敗，這對首相菅義偉而言，勢必是一大打擊。

現已知國會18日將開議，將加緊腳步推動特別措施法修法，針對不配合縮短營業時間、暫停營業等防疫措施的商家首度增訂罰則，目標1月完成修法。

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