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社會 社會焦點 保障人權

台南重機騎士頻點煞...回頭「青」還罵靠北！　網PO影片怒譙逼車

記者林悅／台南報導

有網友在臉書網路社群PO上行車紀錄器影像，抱怨1輛大型重機車，疑似頻頻驟然減速惡意逼車，還頻頻回頭瞪、罵「靠北」，該影片引起網友熱議，台南市警三分局網路巡邏發現後指出，在接獲當事人檢舉後依法查處。

▲有網友在臉書網路社群PO上行車紀錄器影像，抱怨1輛大型重機車，疑似頻頻驟然減速惡意逼車行為，該影片引起網友熱議，警方表示接獲檢舉將依法查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友在臉書網路社群PO上行車紀錄器影像，抱怨1輛大型重機車，疑似頻頻驟然減速、惡意逼車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友在臉書網路社群PO上行車紀錄器影像，抱怨1輛大型重機車，疑似頻頻驟然減速惡意逼車行為，該影片引起網友熱議，警方表示接獲檢舉將依法查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局表示，經檢視影片內容，為2021年1月3日在安南區海佃路段，有1名大型重機車騎士，疑似有惡意逼車危險駕駛之行為，依據道路交通管理處罰條例第43條1項4款，駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、剎車或於車道暫停之行為，可處新台幣1萬2千元至2萬4千元之罰鍰；另大型重機車非路邊停車或轉彎，不得占用機慢車道，違反者將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，可處6百元至1千8百元之罰鍰，本案當事人表示已檢舉該大型重機車騎士之違規行為，警方將於收到檢舉後，釐清當時實際情形並依法處置。

市警三分局呼籲用路人應遵守交通規則，南警為防制交通事故發生，針對「7+2」項交通違規行為，亦即「酒後駕車」、「闖紅燈」、「超速」、「逆向行駛」、「轉彎未依規定」、「機車行駛禁行機車道」、「機車未兩段式左轉」等7項重大交通違規，以及「無適格駕照」、「未戴（繫）安全帽（帶）」2項違規，持續加強執法，也請用路人保持「防禦駕駛」觀念，保護自己也保障他人，共同維護行車安全。


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