　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丈母娘婚禮提「結婚條件」　男方父母一聽爆氣閃人：要結你自己結

結婚、婚禮、新娘、新郎、嫁人、情侶、夫妻。（圖／CFP）

▲婚禮當天丈母娘提「結婚條件」，男方父母氣到閃人：要結你自己結。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

婚姻是終身大事，中華文化也有不少傳統。日前有名男子與女友交往3年，決定步入禮堂，沒想到婚禮當天岳母提出一項要求，氣得男子的父母當場離席，最後婚也結不成，分手收場。

婚禮顧問Vivi日前在《震震有詞》上分享，她有一名男性友人，與女友交往3年，雙方決定步入禮堂，往後相伴一生。Vivi介紹，女子的父親早逝，從小就與母親相依為命，因此對母親言聽計從。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子在婚前開出3項條件，婚後要與母親同住，每個月還要給2萬元的孝親費，而且每個月也要安排2天1夜的旅行。

男子則認為，女友開出來的條件都是為了岳母，可見相當孝順，因此也同意了上述要求。沒想到，婚禮當天時，Vivi也在現場，女兒要拜別媽媽，岳母突然又開口要求，每年過節時，必須先帶女兒回娘家，才能再回婆家，還要求出嫁時「女婿要幫忙洗腳」。

▼岳母當天要求「女婿幫洗腳」，態度十分強硬。（示意圖／CFP）

結婚、婚禮、新娘、新郎、嫁人、情侶、夫妻。（圖／CFP）

Vivi看到男方求救的眼神，出面幫忙緩頰，先請男方的父母進房，再由男方洗岳母的腳、女方洗公婆的腳，這也一起孝順，也比較公平。

沒想到，岳母一口回絕，她從小把女兒當寶貝在疼，絕對不會讓女兒做骯髒的事。男方的父母聽到，也感到相當生氣，進門理論，但因為女方的母親太過堅持，男方的父母沒辦法接受，對兒子丟下一句「要結你自己結，這個婚事我不參與了」，接著離開現場，留下現場所有人尷尬互看。

Vivi透露，接著所有賓客依然入席，但新人沒有完成儀式，賓客用完餐以後草草離場，2人的婚事也沒有結果，最後落得分手的下場，讓人相當無奈。

►Dior粉漾潤唇膏驚爆價750元！

 
ET快訊
黃捷當伴娘擠出「超兇長輩」！大尺度上下全露　逼哭閨蜜新娘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丈母娘婚禮提「結婚條件」　男方父母一聽爆氣閃人：要結你自己結

38年傳奇「大坊珈琲店」村上春樹最愛！剛開被看衰：能撐1年嗎？

下波寒流「冰凍快閃」！全台急凍恐剩7°C　災害預報士：下雪機率高

岳母求女婿「再娶妻子亡姊」！他聽話辦冥婚…不回娘家下場超慘

興大開發「最佳口罩配置AI模式」　可預測領取點需求量有效配置

擎天崗野牛逃下山避寒　闖菜園啃菜「慘踩山豬吊」受困

桃園防疫旅館因應返鄉潮將客滿　市府協調旅館業者投入防疫

板橋燒臘店喊漲遭稽查　消保官：查無不法事證、未涉及聯合漲價行為

收假日9大地雷路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

進口萊豬吹起便當漲聲！北市3老店：若台豬漲幅大就要反映成本

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

丈母娘婚禮提「結婚條件」　男方父母一聽爆氣閃人：要結你自己結

38年傳奇「大坊珈琲店」村上春樹最愛！剛開被看衰：能撐1年嗎？

下波寒流「冰凍快閃」！全台急凍恐剩7°C　災害預報士：下雪機率高

岳母求女婿「再娶妻子亡姊」！他聽話辦冥婚…不回娘家下場超慘

興大開發「最佳口罩配置AI模式」　可預測領取點需求量有效配置

擎天崗野牛逃下山避寒　闖菜園啃菜「慘踩山豬吊」受困

桃園防疫旅館因應返鄉潮將客滿　市府協調旅館業者投入防疫

板橋燒臘店喊漲遭稽查　消保官：查無不法事證、未涉及聯合漲價行為

收假日9大地雷路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

進口萊豬吹起便當漲聲！北市3老店：若台豬漲幅大就要反映成本

網購女常客遭「幽靈包裹」詐騙　貨在超商了…開箱竟是情趣潤滑油

老伴過世美國搬回台灣　85歲翁住機師兒豪宅「想再婚」！

罷王投票日進入倒數　民主香腸攤、罷王貪食蛇PLUS等活動陸續展開

台電桃園區營業處長楊顯輝的重要功課　落實推動節電綠電政策

驚喜！《驕女》重磅女神回歸　陳珮騏霸氣眼神狠電韓瑜

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝！西螺老家低調治喪

丈母娘婚禮提「結婚條件」　男方父母一聽爆氣閃人：要結你自己結

三麗鷗再燒錢包！天藍色大耳狗超可愛　格紋緞帶包搶先入手

皮夾逃家「80公里頑固求生」　神卡位讓她笑噴：難怪一直有塑膠味

38年傳奇「大坊珈琲店」村上春樹最愛！剛開被看衰：能撐1年嗎？

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

求女婿再娶妻子亡姊！他聽話冥婚超慘

「活20歲沒吃過雞排」！他見女友護照嚇壞

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

擎天崗野牛下山避寒　慘踩山豬吊

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更多熱門

相關新聞

新郎紅包變4萬　新娘爆哭：不結了

新郎紅包變4萬　新娘爆哭：不結了

每個女生都希望在結婚當天能夠開心順利，然而河南一對新人卻因「下車禮」弄得不歡而散。男方原本承諾支付6.6萬元（人民幣，下同，約新台幣28萬元），但反悔大減至1萬元（約新台幣4.3萬元），令新娘失望透極，邊哭邊說「這婚不結了，開車走吧！」

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

盤點2020明星結婚

盤點2020明星結婚

25K養不活三口！他怨「1歲孩愛哭」想分了

25K養不活三口！他怨「1歲孩愛哭」想分了

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

關鍵字：

婚禮父母結婚婚姻岳母丈母娘公婆

讀者迴響

熱門新聞

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝！西螺老家低調治喪

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

快訊／越南新增8例確診！台灣「輸出+1」34歲女隔離中

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

幼稚園女兒長太仙！學長猛call撩妹

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面