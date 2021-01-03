丈母娘婚禮提「結婚條件」　男方父母一聽爆氣閃人：要結你自己結

▲婚禮當天丈母娘提「結婚條件」，男方父母氣到閃人：要結你自己結。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

婚姻是終身大事，中華文化也有不少傳統。日前有名男子與女友交往3年，決定步入禮堂，沒想到婚禮當天岳母提出一項要求，氣得男子的父母當場離席，最後婚也結不成，分手收場。

婚禮顧問Vivi日前在《震震有詞》上分享，她有一名男性友人，與女友交往3年，雙方決定步入禮堂，往後相伴一生。Vivi介紹，女子的父親早逝，從小就與母親相依為命，因此對母親言聽計從。

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女子在婚前開出3項條件，婚後要與母親同住，每個月還要給2萬元的孝親費，而且每個月也要安排2天1夜的旅行。

男子則認為，女友開出來的條件都是為了岳母，可見相當孝順，因此也同意了上述要求。沒想到，婚禮當天時，Vivi也在現場，女兒要拜別媽媽，岳母突然又開口要求，每年過節時，必須先帶女兒回娘家，才能再回婆家，還要求出嫁時「女婿要幫忙洗腳」。

▼岳母當天要求「女婿幫洗腳」，態度十分強硬。（示意圖／CFP）



Vivi看到男方求救的眼神，出面幫忙緩頰，先請男方的父母進房，再由男方洗岳母的腳、女方洗公婆的腳，這也一起孝順，也比較公平。

沒想到，岳母一口回絕，她從小把女兒當寶貝在疼，絕對不會讓女兒做骯髒的事。男方的父母聽到，也感到相當生氣，進門理論，但因為女方的母親太過堅持，男方的父母沒辦法接受，對兒子丟下一句「要結你自己結，這個婚事我不參與了」，接著離開現場，留下現場所有人尷尬互看。

Vivi透露，接著所有賓客依然入席，但新人沒有完成儀式，賓客用完餐以後草草離場，2人的婚事也沒有結果，最後落得分手的下場，讓人相當無奈。

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