承諾給28萬紅包！新郎突反口變4萬　新娘爆哭拒下車：不結了

▲新娘爆哭拒下車。（圖／翻攝自網易）

記者蔡儀潔／綜合報導

每個女生都希望在結婚當天能夠開心順利，然而河南一對新人卻因「下車禮」弄得不歡而散。男方原本承諾支付6.6萬元（人民幣，下同，約新台幣28萬元），但反悔大減至1萬元（約新台幣4.3萬元），令新娘失望透極，邊哭邊說「這婚不結了，開車走吧！」

綜合陸媒報導，這對新人在結婚之前就已經商量好，男方不給女方支付禮金，但結婚當天在新娘下車時，必須要給6.6萬元紅包。然而當天新郎突然變卦，只願意支付1萬元，這巨大的轉變讓新娘十分的委屈，到對方家門口也是遲遲不肯下車。

▲閨蜜不讚成新娘下車。（圖／翻攝自網易）

期間新郎家親屬紛紛上前勸女方快點下車，但新娘旁邊的閨蜜表示，不管怎麼說都不能讓好友下車，除非支付6.6萬元的下車禮。新娘也沒有什麼主見，懷中還抱著一個小孩。

就在僵持之際，男方一個姐姐說，當著這麼多朋友面前不下車，十分難為上前勸說的奶奶。新娘聽後整個超委屈，邊擦眼淚邊說，結婚前他們說什麼都算了，他們希望婚禮從簡辦理也聽了，然後女家又同意不收禮金，而下車禮的數目是大家也同意的，但到了家門口才變卦，「現在就是下車禮少一分，我也不會下車的。」

現場民眾表示，女方是一步不讓，男方也拿不出禮金，因此婚禮最後沒有順利舉行。消息傳出後掀起熱議，有網友認為閨蜜有點多管閒事；但不少人都力挺新娘「不嫁好！」，「這明擺著欺負人」、「真的下車了以後的日子可想而知，支持新娘不下車」、「啥都從簡了，彩禮也不要了，就一個下車禮也不給，確實不合適」。