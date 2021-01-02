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雪季高山湧人潮！合歡山緊急醫療站啟動　松雪樓內24小時服務

▲醫療站主要設立在松雪樓，支援為期二個月的雪季醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

醫療站主要設立在松雪樓，支援為期二個月的雪季醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局為了因應雪季來臨遊客人潮，整合轄內醫療資源在合歡山設置緊急醫療站，1月1日啟動，提供全國唯一的高山緊急醫療服務。雪季期間每逢假日都安排醫護團隊遠赴合歡山莊提供24小時緊急醫療服務。

依據交通部中央氣象局研判，12月30日起受今年最強寒流影響，部分高山地區亦有降雪或積冰機率，觀光客可能上山賞雪觀景，今年因新冠肺炎影響無法國外旅遊，元旦及春節連假將有上山人潮湧入，預期將會是提供醫療服務的高峰，花蓮縣政府徐榛蔚縣長溫馨提醒，鄉親及遊客務必做好保暖及高山準備，有慢性病的長者及幼兒更要審慎評估後再上山，避免發生緊急事件。
   
雪季緊急醫療支援計畫已正式邁入第十四年，此次合歡山緊急醫療站設置自 110年1月1日起至3月1日止，由門諾醫院負責統籌合歡山雪季醫療勤務工作，醫療站主要設立在松雪樓。為期二個月的雪季醫療支援服務，主要由門諾醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院共同執行，各家醫院輪值成立雪季醫療隊，利用週末假日、連假及春節假期（除夕除外）上山駐站，為民眾提供即時醫療服務。統計去年四家醫院累積醫療服務292人次。

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▲醫療站主要設立在松雪樓，支援為期二個月的雪季醫療服務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

松雪樓工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值。
 
朱家祥局長表示，合歡山緊急醫療站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同執班24小時不間斷，提供緊急醫療救護服務。

根據統計，每年上合歡山遊客人數約達8萬人次，由於在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。為因應這些症狀，連假醫療站設置期間準備了攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等裝備，提供遊客適時、即時的醫療服務。非假日時雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關醫療配備仍留在松雪樓醫療站內，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到松雪樓請工作人員協助使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值。
   
由於合歡山送往距離花蓮最近的急救責任醫院（國軍花蓮總醫院）車程尚須120分鐘，為提高緊急醫療服務的可近性與即時性，花蓮縣衛生局特別整合縣內醫院提供這項醫療服務。朱家祥局長對於花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院及衛生福利部花蓮醫院長年持續投入醫護人力，犧牲假日與年節支援雪季期間在合歡山莊「觀光地區緊急醫療站」，保障遊客生命安全，表達高度感激與肯定。

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