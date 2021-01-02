　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諷蔡英文慣用「我是為你好」態度　江啟臣：威權心態讓人刻骨銘心

▲▼國民黨元旦升旗，江啟臣聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲江啟臣。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文在元旦談話表示，要用謙卑的心情，請國人體諒萊豬進口，引發各界議論。對此，國民黨主席江啟臣砲轟，蔡英文無視反萊豬民意，甩了人民「我是為你好」的一巴掌！

江啟臣引用電影《血觀音》裡惠英紅的台詞「我是為你好」，諷刺民進黨政府，慣用這樣的態度來面對政策上的不同意見，家父長威權心態，讓人刻骨銘心。

江啟臣批評蔡英文尋求人民對於萊豬開放政策的體貼，彷彿這個政策毫無缺陷，是人民缺乏格局不了解政府的用心良苦。民進黨則反批評藍營對於健保費費率調整的意見，太過民粹，像是健保費用漲價天經地義，是人民應該多賺點錢繳給政府。

江啟臣指出，對於萊豬進口，蔡政府不但粗暴宣示，更是缺乏溝通，在國會封殺在野黨所有管制的建議，最後甚至否決地方政府的管理方式，無視於高達六成以上的反對民意，一路以來態度強硬，卻在法案通過後要求人民的體諒。無異是甩了人民一巴掌，還要求人民理解，這火辣的巴掌，是以愛為名。

對於勞、健保費調漲，江啟臣提醒蔡政府，除了財務問題，更要換位思考，以人民為出發點，思考調整時機還有做法。不論是勞保或是健保都是台灣最重要的社會保險制度之一，兩者的「財務平衡」問題，不應該淺碟的只從保費思考。

江啟臣強調，全民健康保險更是撐起公衛體系還有防疫政策的基礎，更應該優先檢討節制醫療、藥物浪費的問題。而不是無視疫情對於經濟民生的衝擊，更沒有站在人民立場思考，就冒然提高保費。他批評，民進黨不願意正視健保費調整，對於人民與中小企業的負擔，還不許在野黨批評，更是凸顯民進黨的態度傲慢。

面對兩岸問題，江啟臣疑惑，民進黨政府什麼時候在兩岸問題上尋求在野黨共同討論？面對兩岸問題，蔡英文政府一貫原則，從來都不是共同討論，更多是抹紅在野黨，扣在野黨帽子，只要跟民進黨政策意見不一樣，都是對岸的同路人。

江啟臣說，討論萊豬開放，是人民要體貼政府。討論健保漲價，是在野黨過度民粹。討論兩岸問題，民進黨以外都是賣台。他諷刺，民進黨一切都是為你好，思來想去，都是they的錯！

其他人也看了這些...

蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗　12公尺寬巨幅國旗登場
蔡英文元旦新年談話全文　請國人體諒開放萊豬的決定
蔡英文新年談話：2021年我最重要的責任是讓大家如常生活

更多熱門新聞...

蔡英文：我用最謙卑心情　請國人體諒開放萊豬進口的決定
蔡英文：只要北京有心化解對立　願促成兩岸有意義對話
「今起台灣各行業都有退休制度了」　蔡英文宣布2021政府7大新政

振興一下我們的美麗

ET快訊
新北燒臘名店「用台豬喊漲10元」被罵爆　老闆出面回應了
肚子痛到坐輪椅！9歲弟狂喊受不了　醫見「一大坨塞爆」傻眼
快訊／板橋自來水管破裂　1萬5000戶受影響
肉乾名店打錯價「200元變34元」賠50萬　業者PO文嗆壞心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機又來擾台！連2天入侵我西南空域　我空軍警戒廣播驅離

蔡英文、習近平新年講稿比一比　台灣已不再稱呼「元旦文告」

諷蔡英文慣用「我是為你好」態度　江啟臣：威權心態讓人刻骨銘心

自主健康管理溜五月天演唱會引恐慌　侯友宜親致電關心居家檢疫者

阿妹五月天演唱會照辦　黃珊珊嘆：台北跨年辦不辦卻成了政治問題

「4個照顧」新制上路　蔡英文：基本生活費調高7千「歷年最高」

新年求職看這邊！北市就服站媒合490職缺　最高月薪41K

美國安會貼文讚台放寬美牛豬進口　王定宇：樂見台美重啟經貿對話

萊豬開放是前朝承諾？　馬辦批蔡英文：國家元首豈能信口開河

新北3828豬肉製品攤　侯友宜下令：3個月內查核完畢

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地

共機又來擾台！連2天入侵我西南空域　我空軍警戒廣播驅離

蔡英文、習近平新年講稿比一比　台灣已不再稱呼「元旦文告」

諷蔡英文慣用「我是為你好」態度　江啟臣：威權心態讓人刻骨銘心

自主健康管理溜五月天演唱會引恐慌　侯友宜親致電關心居家檢疫者

阿妹五月天演唱會照辦　黃珊珊嘆：台北跨年辦不辦卻成了政治問題

「4個照顧」新制上路　蔡英文：基本生活費調高7千「歷年最高」

新年求職看這邊！北市就服站媒合490職缺　最高月薪41K

美國安會貼文讚台放寬美牛豬進口　王定宇：樂見台美重啟經貿對話

萊豬開放是前朝承諾？　馬辦批蔡英文：國家元首豈能信口開河

新北3828豬肉製品攤　侯友宜下令：3個月內查核完畢

共機又來擾台！連2天入侵我西南空域　我空軍警戒廣播驅離

抗疫期「充值看黃片」、6高級車伺候　陸貪官落馬

太鬧了！日本「雪人包包」可裝進一整個雪人、內裡是保溫袋材質

特選台中6家人氣日料食堂、居酒屋！必點每日限量廣島生蠔

新鮮壽司、義大利麵吃到飽　盤點台北6家異國主題Buffet

萊豬進口第一槍！板橋燒臘夯店「用台豬喊漲」被灌爆　老闆解釋了

寫真女星想轉型　小豬苦等2年才有戲拍：每天反省不夠好

琉球、林園3小時2起火燒船　烈焰濃煙直衝天...海巡消防忙翻了

蔡英文、習近平新年講稿比一比　台灣已不再稱呼「元旦文告」

諷蔡英文慣用「我是為你好」態度　江啟臣：威權心態讓人刻骨銘心

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

2021國運坎坷？他曝「台需2貴人」

賴品妤賀新年　COS鬼滅「胡蝶香奈惠」被讚爆

店家公告台灣豬便當漲10元　侯友宜下令嚴查

快訊／夫妻離婚「財產、債務不必均分」　《民法》修正過關

行政院警告「查緝萊豬送懲戒」　侯友宜：我當後盾

林義守尷尬20秒…送高市「225億大禮」

反萊豬地方抵觸中央　藍委：違憲由司法院認定而非行政院

陳以信：蔡英文是否應向馬英九道歉？

賴士葆：聽到蔡英文說謙卑肚子就一把火

「天網」到底是什麼？　黃暐瀚腦海浮現《全民公敵》

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

政院急滅火改口「不為難基層」　侯友宜：我當公務員最大後盾

黃珊珊：指責北市府的新聞淹沒這2件國家大事

萊豬開放是前朝承諾？　馬辦批蔡：元首豈能信口開河

更多熱門

相關新聞

蔡英文拋「兩岸對話論」　陸學者：老調重談　

蔡英文拋「兩岸對話論」　陸學者：老調重談　

總統蔡英文2021元旦談話，相較之前的兩岸論述緩和許多，外界認為這是向北京拋出兩岸是否有「對話」的可能性。對此，大陸兩岸學者鄭劍認為，蔡英文是老調重彈，不承認「九二共識」，以及延續一邊倒美的政策下，拋出「兩岸對話論」只是向美國表態，實際上可行性不高。

萊豬開放是前朝承諾？　馬辦批蔡：元首豈能信口開河

萊豬開放是前朝承諾？　馬辦批蔡：元首豈能信口開河

賴士葆：聽到蔡英文說謙卑肚子就一把火

賴士葆：聽到蔡英文說謙卑肚子就一把火

陳以信：蔡英文是否應向馬英九道歉？

陳以信：蔡英文是否應向馬英九道歉？

2021展望：四大笑料百出趨勢

2021展望：四大笑料百出趨勢

關鍵字：

江啟臣蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

台北女上健身課突昏迷！送醫搶命2小時亡

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

向太抱孫女看101煙火：坐在客廳看

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面