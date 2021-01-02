諷蔡英文慣用「我是為你好」態度　江啟臣：威權心態讓人刻骨銘心

▲江啟臣。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文在元旦談話表示，要用謙卑的心情，請國人體諒萊豬進口，引發各界議論。對此，國民黨主席江啟臣砲轟，蔡英文無視反萊豬民意，甩了人民「我是為你好」的一巴掌！

江啟臣引用電影《血觀音》裡惠英紅的台詞「我是為你好」，諷刺民進黨政府，慣用這樣的態度來面對政策上的不同意見，家父長威權心態，讓人刻骨銘心。

江啟臣批評蔡英文尋求人民對於萊豬開放政策的體貼，彷彿這個政策毫無缺陷，是人民缺乏格局不了解政府的用心良苦。民進黨則反批評藍營對於健保費費率調整的意見，太過民粹，像是健保費用漲價天經地義，是人民應該多賺點錢繳給政府。

江啟臣指出，對於萊豬進口，蔡政府不但粗暴宣示，更是缺乏溝通，在國會封殺在野黨所有管制的建議，最後甚至否決地方政府的管理方式，無視於高達六成以上的反對民意，一路以來態度強硬，卻在法案通過後要求人民的體諒。無異是甩了人民一巴掌，還要求人民理解，這火辣的巴掌，是以愛為名。

對於勞、健保費調漲，江啟臣提醒蔡政府，除了財務問題，更要換位思考，以人民為出發點，思考調整時機還有做法。不論是勞保或是健保都是台灣最重要的社會保險制度之一，兩者的「財務平衡」問題，不應該淺碟的只從保費思考。

江啟臣強調，全民健康保險更是撐起公衛體系還有防疫政策的基礎，更應該優先檢討節制醫療、藥物浪費的問題。而不是無視疫情對於經濟民生的衝擊，更沒有站在人民立場思考，就冒然提高保費。他批評，民進黨不願意正視健保費調整，對於人民與中小企業的負擔，還不許在野黨批評，更是凸顯民進黨的態度傲慢。

面對兩岸問題，江啟臣疑惑，民進黨政府什麼時候在兩岸問題上尋求在野黨共同討論？面對兩岸問題，蔡英文政府一貫原則，從來都不是共同討論，更多是抹紅在野黨，扣在野黨帽子，只要跟民進黨政策意見不一樣，都是對岸的同路人。

江啟臣說，討論萊豬開放，是人民要體貼政府。討論健保漲價，是在野黨過度民粹。討論兩岸問題，民進黨以外都是賣台。他諷刺，民進黨一切都是為你好，思來想去，都是they的錯！

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