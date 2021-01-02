不怕人車闖入平交道！台鐵砸9億「增設293處偵測系統」年底完工

▲台鐵經常因平交道事故導致誤點。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵非高架鐵路，許多平交道即設於路面，有時人車擅自闖入後發生平交道事故，因而導致後續誤點問題。為改善平交道安全，交通部台鐵局編列8.96億元預算，規劃於全台293處增設障礙物自動偵測系統，現已完成啟用103處，其餘也將於今年已全數安裝完成。

台鐵局表示，全台環島鐵路正線293處平交道，均設有手動「緊急按鈕」，如平交道淨空區間有障礙物，可由人工按下「緊急按鈕」啟動告警機制，透過無線電訊號發射傳送給司機員採取緊急措施。

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然而由於緊急按鈕須依靠人工啟動，為更增加即時性，進一步提升平交道安全，台鐵局辦理「平交道障礙物自動偵測系統293處」案，並由國內廠商至鴻科技股份有限公司承攬該案。

▲▼台鐵增設平交道障礙物偵測系統。（圖／台鐵）

台鐵局表示，本次計畫藉由雙偵測感應器(熱影像攝影機與毫米波雷達)之複數配置，完整掃描平交道淨空區域，並透過客製化智慧邏輯決策系統進行資料融合(Data Fusion)與邏輯性判斷，協助辨識障礙物進而啟動相關措施。

該系統的多重介接介面與台鐵局既有系統連結整合，以及全IP化架構之優異連結性與擴充性等系統優勢，設備啟用後，平交道將透過自動偵測障礙物系統加上原路旁手動緊急按鈕，具體提升平交道安全防護等級。