霸占台鐵親子車廂還嗆「你有買票？」　她氣炸：資格不符硬要坐

▲有些人對規定視若無睹，硬要占用親子車廂內的座位。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她日前特地買了台鐵親子車廂「2大1小」的座位，怎料搭乘當日一看，車廂內坐滿八成的人卻只有一組人符合資格，更讓她傻眼的是，她買的三個座位中，就有兩個被坐走，當她要求對方起身讓座時，還遭嗆「你有買這個位子的票沒？」讓她忍不住直呼，「會不會太好笑了？」正常人看到買票的人走過來，不都應該讓位嗎？

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她日前買了台鐵「2大1小」共三個座位，且還特別選了有親子車廂的車次，然而當天一上車，竟發現車廂內明明坐滿八成的人，卻僅有一組人符合資格；更誇張的是，她買的三個座位竟被坐走兩個，當她告知後，其中一人猶豫了一下便起身離開車廂，另一人則開嗆「你有買這個位子的票沒？」

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原PO心想，「你連坐在這個車廂的資格都不符合了，還嗆我有沒有票，會不會太好笑了？」一般人知道自己沒有票，應該都會不好意思的趕緊讓位吧？後來，列車長告訴原PO，其實有很多人明知該車廂不能進入，卻還是心存僥倖，一定要等到列車長趕人才肯離開。

▲台鐵。示意圖，與本文無關。（圖／資料照／記者李毓康攝）

讓原PO氣憤的還不只如此，她下車後，立刻找尋附近的百貨公司，想至育嬰室內餵奶、換尿布，怎料一開門，就見大嬸坐在裡面占用、玩手遊，一臉「不然你想怎樣」的表情，一個小時後才肯離開。原PO無奈透露，她常常在百貨公司內看到有人占用哺乳室或育嬰室，且都是在玩遊戲，根本沒帶寶寶，就連男生都有，導致真正需要的人都沒辦法使用，「請大家發揮一下公德心好嗎？」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「台灣的親子友善空間不多，因為這些白目變得更少」、「人不要臉，天下無敵」、「博愛座都不博愛了，還管你親子車廂親不親子」、「台鐵不罰，也沒辦法制止」、「買票的還要被沒買票的質問，這種人直接請下車比較好」、「親子車廂是不是應該要有一個服務人員在那邊驗票啊？太誇張啦」、「我也有遇過占用哺乳室的」、「我常看到在育嬰室睡覺的，都是姨字輩的，完全沒看到小孩在身邊」。

而後，原PO也補充說明，親子車廂的票有分表定和非表定，「非表定車次一般人是買得到票的，而我們是特地選了一般人無法進來的表定車次哦！」