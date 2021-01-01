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桃園宮廟男猥褻女信徒！完事突「起乩」變童音：哥哥他知道錯了

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李男猥褻女信徒後，竟突然起乩道歉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名李姓男子經營宮廟為生，卻利用女信徒小美（化名）對他的信任，趁對方酒醉後強吻猥褻得逞，事後還突然聲音改變，以「起乩」的聲音對小美說「哥哥他知道錯了」。法院審理後依強制猥褻罪判李男8月徒刑，全案可上訴。

警方調查，李男在宮廟擔任乩童，因此與常走廟的小美結識，兩人2019年10月5日晚間11時在宮廟慶祝活動上喝醉，李男卻趁小美喝醉休息時脫衣、強吻及亂摸，嚇得小美立刻傳訊息給親友求救並提告。

李男到案後否認犯行，表示他喝醉後直接睡覺，不知道小美在身邊，且小美當下褲子濕掉，自己脫到膝蓋以下，跟他沒有任何關係。

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小美遭猥褻後，立刻拍照傳訊息求救。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

針對李男的辯稱，小美指控兩人當時意識清醒，她被猥褻及強吻後大罵李男，對方卻突然聲音改變，像乩童上身的方式說「哥哥知道他自己錯了，你要好好休息」，但當下她有拍照存證，且李男事後也有向小美母親傳訊道歉說「對不起，喝多了」、「希望你原諒」。

法官認為，李男面對質問直接道歉認錯，並祈求原諒，完全沒有否認犯行，可見當天確有強制猥褻小美，認為他利用神職人員的身份，為滿足私慾對女信徒猥褻，造成對方身心受創，因此依強制猥褻罪判李男8月徒刑，全案可上訴。

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