無線電狂喊撤…火場爆燃「6勇消殉職」！新屋保齡球館主判6年10月

▲新屋保齡球館2015年1月惡火，導致6勇消殉職。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市新屋保齡球館2015年發生大火，現場發生爆燃，導致6名勇消在灌救過程中不幸殉職、葬身火窟。事後檢方以《消防法》起訴負責人劉得斌，桃園地院昨一審判決出爐，法官認為劉男安檢登載缺失屬實，未依法定期檢修館內安全設備，進而導致電器因素引發火勢，與6勇消殉職存在因果關係，因此判其有期徒刑6年10月，全案仍可上訴。

時間回到2015年1月20日凌晨，當時新屋保齡球館發生火警，勇消陳鳳祥、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑獲報後趕抵現場灌救，但當時火勢相當猛烈，火場還突然發生爆燃，場面十分危急，雖指揮官湯佳興不斷透過無線電狂喊撤退，但6勇消逃生不及，最終仍葬身火窟。

桃園地檢調查後，發現該保齡館屬違建，本該拆除卻遲遲未動工，且該館2011年3月、5月安檢均登載缺失，業者未按時改善挨罰1萬2000元，結果該年7月到案發的2015年，該館安檢竟全都合格，明顯具有疏失，檢方因此認定負責安檢的6名消防員、及查報違建的2公務員有缺失，依法起訴8人，但最終8人均獲判無罪。

保齡球館負責人劉得斌事後也遭檢方依《消防法》起訴，但劉卻以消防複查合格為由，辯稱缺失都已經改善，以此撇責；桃園地院合議庭審酌，消防員複查時僅抽測，並非逐一檢視缺失項目，難以就此認定劉有善盡檢修設備責任；另劉又辯稱，當時已請指揮官不要再派人搶入火場，死亡責任不能歸咎於他，但法官查證後，認定指揮官無調度不當，且劉為保齡球館負責人，卻未依法定期檢修消防設備，與6名勇消殉職具因果關係，因此判劉6年10月；而這也是類似案件中，負責人遭依《消防法》判刑的少見案例。