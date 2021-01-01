北花線來回400元擬再加碼「4人同行1人免費」　單趟150元史上最殺

▲北花客運現行連假期間推出來回400元優惠，現在更擬加碼推出4人同行，1人免費優惠。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為了搶救國5塞車潮，交通部在連假期間持續推出北花線來回400元優惠，交通部長先前也透露，會研議台北-宜蘭、台北-花蓮更低優惠。公路總局證實，北花線目前確實有規劃「4人同行，1人免費」優惠方案，但實施細節還得再與業者討論。

公路總局表示，目前已在研議規劃「4人同行，1人免費」優惠方案，至於北宜線的部分，並沒有規劃類似北花線的優惠方案，但仍再檢討是否有其他優惠措施，不過上述的優惠方式及措施，最終仍得待相關疏運措施核定後才會正式對外公告實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現行北花線車票來回有400元優惠，若加碼再推「4人同行，1人免費」，來回票就僅1200元，平均一個人北花單程為150元，並有望在春節期間推出，屆時將創北花線史上最殺優惠。

▲交通部研議北宜客運在特定假日提供車資全額補助優惠。（圖／大都會客運提供）

事實上，外界關心國5塞車狀況越來越嚴重，目前北花客運已推出單人來回400元優惠，但是否會更進一步提高優惠額度，拉高搭乘率。交通部長林佳龍先前就曾表示，公路客運採取全額補助有一定可行性，現在規劃將以宜蘭作為完整示範區，希望在特定假日，例如放假第一天或是收假日，用補助票價方式來推動。

▲交通部長林佳龍 。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍當時說，去年交通部已有補助宜蘭縣上千萬的公共運輸計畫，其實在地運輸還是要地方政府來配合，上次去宜蘭視察時，也有跟宜蘭縣長表達，希望他們把相關計畫重新檢視，交通部會跟宜蘭縣政府一起把計畫盡快規劃。

林佳龍表示，希望先用試辦方式來推動，時間當然越快越好，希望能讓國道客運跟相關客運路線結合，能夠提供更好的選擇，應該會達到分流效果，強調公共運輸是解決塞車最好的方法。