中秋雙十連假8大交通優惠盤點　北花搭車只要400元還能省35分鐘

▲中秋、國慶連假，搭乘北花線國道客運，單人來回票優惠價400元。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

迎接10月中秋節、國慶雙連假到來，公路總局推出8大國道客運優惠，其中北花線客運單人來回僅400元，搭乘客運還能比自行開車民眾多省35分鐘。另外，只要持國道客運票根向宜花地區指定租賃業者租車，還能享優惠。

為鼓勵民眾於連假期間多使用公共運輸，公路總局於中秋及國慶連假期間自109年9月30日0時起至10月4日24時止、10月8日0時起至10月11日24時止提供公共運輸優惠。

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▲中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

8大國道客運優惠：



1.國道客運票價優惠：89條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠。

2.台灣好行半價優惠：45條台灣好行路線，持電子票證享半價優惠。

3.公共運輸轉乘優惠：搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

4.東部地區轉乘優惠：東部地區持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉乘，享基本里程或一段票免費優惠。

5.台北-宜蘭高鐵公路客運交通聯票優惠。

6.台北-花蓮鐵公路聯運優惠。

7.北花線來回票優惠：搭乘北花線國道客運，單人來回票優惠價400元。

8.統聯客運「【1663】南港-花蓮」路線與Klook、KKday等通路合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。

考量近年前往東部地區旅遊的車輛增加，並且在連續假期產生壅塞現象，其中又以進入蘇花路廊前後路段之壅塞情形最為嚴重。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，公路總局已在南下蘇澳地區及北上崇德地區規劃大客車優先道措施，搭乘公共運輸的民眾，於南下壅塞時將較自行開車的民眾約可節省35分鐘，北上壅塞時則可較自行開車的民眾約可節省15-20分鐘。

▲國道客運與在地租賃業者推出合作優惠。（圖／公路總局提供）

國道客運與在地租賃業者合作優惠，民眾只要持國道客運票根向宜花地區指定租賃業者（宜蘭11家、花蓮18家）租車也可享優惠。另乘客持北宜線或北花線之同一客運公司之購票證明及租車憑證，回程客運可再退200元（租汽車）或100元（租機車）。

另外，公路總局也搭配推出宜花地區在地有腳公共運輸精進作為，協調宜蘭市區客運「幹線公車（紅線）」及「景點接駁公車（綠線）」班次機動加班。

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